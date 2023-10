El comisionado australiano de eSafety multado X, anteriormente llamado Twitter, el domingo por incumplir la Ley de seguridad en línea requisitos. Australia acusó a la plataforma de redes sociales de no tomar las medidas necesarias para abordar contenido de explotación sexual infantil en X, incluyendo extorsión sexual y abuso en transmisiones en vivo.

La comisionada Julie Inman Grant impuso una multa de $610,500 AUD ($386,147) por no cumplir con las advertencias anteriores de que debía cumplir contenido de explotación infantil. X tiene 28 días para pagar la multa o solicitar el retiro del aviso de infracción, pero si transcurre el tiempo sin una respuesta adecuada, el comunicado de prensa establece que el comisionado estará abierto a tomar otras medidas.

Advertisement

Otras grandes empresas tecnológicas recibieron advertencias similares para tomar medidas contra el abuso y la explotación sexual infantil, incluidas Google, TikTok, Twitch y Discord. El comisionado identificó a Google por no haber proporcionado respuestas adecuadas a un cuestionario enviado en febrero sobre el mide las empresas de tecnología implementadas para moderar el contenido.

Advertisement

Si bien Google supuestamente no proporcionó respuestas suficientes, Grant dijo en el comunicado de prensa que “se descubrió que el incumplimiento de X era más grave. ”X no respondió a algunas preguntas y la empresa dejó algunas secciones completamente en blanco y proporcionó otras respuestas incompletas o inexactas, según a la liberación.

Advertisement

Grant dice que X ignoró muchas de las preguntas sobre explotación infantil, incluido el tiempo que le toma a la plataforma responder a los informes de explotación sexual infantil. ; las medidas que tiene implementadas para detectar la explotación sexual infantil en transmisiones en vivo y las herramientas y tecnologías que utiliza para detectar la explotación sexual infantil. material de explotación”.

En el año desde Elon Musk compró X Por una cifra récord de 44.000 millones de dólares, la detección de explotación sexual infantil cayó del 90% al 75%, según el comunicado.

Advertisement

“Twitter/X ha declarado públicamente que abordar la explotación sexual infantil es la prioridad número uno para la empresa, pero no puede ser simplemente charlas vacías, necesitamos ver palabras respaldadas por acciones tangibles”, dijo Grant.

Ella dice que si X y Google no pueden encontrar respuestas a preguntas clave sobre cómo están abordando la explotación sexual infantil, o No quieren responder sobre cómo podría ser percibido públicamente o necesitan mejores sistemas para examinar sus propias operaciones. “Ambos escenarios son preocupantes para nosotros y sugieren que no están cumpliendo con sus responsabilidades y las expectativas de la comunidad australiana”, agregó Grant.

Advertisement

Australia implementó la Ley de Seguridad en Línea en 2021, que requiere que las empresas en línea proporcionen información sobre sus prácticas de seguridad o se enfrenten a una multa. Ley, las empresas de tecnología tienen que cumplir todas las expectativas, incluyendo proteger a los niños de contenido dañino o ilegal, poniendo mecanismos de información para que los usuarios emitir quejas y atender solicitudes del comisionado de eSafety, entre otros.

“Francamente, me sorprendió lo difícil que era extraer información precisa y exacta y, francamente, me sorprendió que algunas empresas que deberían tener sistemas y recursos mucho más sofisticados y maduros no parecía querer o poder proporcionar esa información que había sido proporcionado por otras empresas”, dijo Inman Grant. El guardián el domingo. “O en el caso de Twitter, dejar las cosas totalmente en blanco, para ofuscarse [de proporcionar]información inexacta.

Advertisement

Grant dice que no pudo obtener respuestas directas sobre cuántos empleados de confianza y seguridad todavía trabajan en X desde que Musk asumió el control la empresa. En diciembre, Musk disolvió el Consejo de Confianza y Seguridad de X que era responsable de moderar contenidos como la explotación infantil.