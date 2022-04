Activision y los estudios responsables de Call of Duty constantemente están baneando o eliminando las cuentas de usuarios que hacen trampas en sus juegos (en la mayoría de casos instalado software de trampas, o cheats, para obtener ventajas en el juego). Ahora, están probando una nueva medida anti trampas que suena tan ingeniosa como efectiva: evitar que los tramposos siquiera puedan ver a los jugadores reales.

El nuevo sistema anti trampas llamado Ricochet hace que los jugadores sean invisibles ante los ojos de los tramposos. Esto es algo llevan algunos meses probando, pero ahora están listos para implementarlo tanto en Call of Duty: Warzone como en Call of Duty: Vanguard. Es una especie de capa de invisibilidad para los jugadores que no solo funciona en lo visual, sino incluso en el sonido. Es decir, los tramposos no podrán ver ni escuchar a los jugadores reales y sus balas. Además, los disparos de los tramposos tampoco son efectivos contra los jugadores reales.

El problema de las trampas ha hecho que los responsables de Call of Duty hayan baneado a docenas de miles de cuentas entre varias generaciones del juego, y el popular CoD: Warzone. Con esta medida esperan no solo atrapar a los tramposos y que tengan consecuencias, sino que al no banearlos de inmediato, también pueden estudiar el software ilícito que están utilizando y aprender a bloquearlo de manera más efectiva, si hace falta. Mientras tanto, los tramposos se estarán preguntando por qué el juego dice que hay más de una docena de jugadores en la par tida pero no pueden ver a ninguno. [vía Eurogamer]