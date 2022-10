By

El Director Financiero de CD Projekt RED, Piotr Nielubowicz acaba de ofrecer un detalle bastante jugoso sobre la secuela de Cyberpunk 2077. Durante una reunión de inversores, Nielubowicz ha explicado que el nuevo juego, cuyo nombre en código provisional es Orion requerirá de un considerable aumento de plantilla.



El CFO ha dicho en concreto que la escala del nuevo juego requerirá de entre 350 y 5 00 personas dedicadas por entero a él. “El estudio de Norteamérica consistirá en dos equipos trabajando desde Boston y Vancouver a los que se sumará un equipo de soporte a los desarrolladores desde Polonia”, explicó Nielubowicz. “En cuanto al total de personal que requiere una producción semejante, creo que la mejor referencia es Cyberpunk 2077. Creo que es prudente asumir que necesitaremos entre 350 y 500 desarrolladores.”

El estudio al que se refiere en Boston es nuevo. La compañía lo está montando ahora mismo precisasmente. La medida no parece descabellada teniendo en cuenta los problemas de producción que el estudio tuvo con Cyberpunk 2077, que terminaron en un lanzamiento problemático y lleno de errores porque los desarrolladores simplemente no daban abasto.

La noticia coincide con la marcha de Marcin Iwinski, cofundador de CD Projekt RED y alma mater detrá s de títulos como el propio Cyberpunk 2077 o la saga de The Witcher. Iwinski no abandona completamente la compañía, sino que pasa a ocupar un cargo no ejecutivo (presidente del comité de supervisión) y suponemos algo menos estresante. El fundador lleva nada menos que 30 años al frente de CDPR.

Mientras tanto, el estudio se prepara para trabajar en un juego completamente nuevo que no pertenece a ninguna de las franquicias actuales y cuyo nombre interno es Hadar. [vía PSU]