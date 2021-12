TikTok es un pozo de adicción infinito e insondable. C ada video es seleccionado algorítmicamente según tus gustos e intereses particulares. Con tantos videos relevantes pasando por tu rostro, es extraño que perder uno de ellos sea una tragedia. Pero lo es. No hay mayor dolor que disfrutar un video solo para actualizar accidentalmente tu feed y verlo desaparecer para siempre. A menos que sepas cómo encontrarlo.



Para la mayoría de nosotros, TikTok es una actividad pasiva. No vas a buscar videos; vienen a ti. Sin embargo, si alguna vez has intentado utilizar la opción de búsqueda para encontrar algo que no sea un creador específico, es posible que lo hayas pasado mal . Hay demasiados videos en la plataforma como para ubicar un video en particular, especialmente si ese video tiene algo que ver con un tema en tendencia.

Resulta que el campo de búsqueda de TikTok sí es capaz de encontrar videos que hayas visto antes, pero esa capacidad está un poco enterrada.

Cómo encontrar videos que has visto antes en TikTok

Aquí está el truco. Ve a la pestaña Tendencias , luego toca la barra de búsqueda. Busca un video que estés tratando de encontrar. Incluye tantas palabras clave como quieras o recuerdes . Ahora, presiona “Buscar”, pero en vez de revisar las opciones que aparecen, toca las dos líneas al lado del campo de búsqueda.

Esta opción permite refinar tu búsqueda con filtros. El único filtro que nos interesa está en Actividad: “ Vídeos vistos en los últimos 7 días” . Este filtro solo muestra resultados de búsqueda de videos que realmente hayas visto, lo cual es una opción alucinante. Ni siquiera sabía que TikTok realizase un seguimiento de esos videos (ciertamente no estamos al tanto de esa información). Ya que lo hacen, ¿podríamos al menos tener una pestaña “ Videos vistos” por favor?

Te daré un ejemplo personal. Actualicé accidentalmente viendo un video interesante cuya premisa era “uno de los misterios más interesantes relacionados con lagos ”. De acuerdo, estaba intrigado, pero el video se fue para siempre y perdí la oportunidad de verlo.

B usqué “misterio” y, por supuesto, ninguno de los resultados fue el video que quería ver. Sin embargo, una vez que apliqué el filtro, el video fue el primero en aparecer. Se siente un poco raro después de años perdiendo videos para siempre , pero realmente funciona.

Me encontré con esta función gracias a la TikToker @lateilla, quien publicó la solución en su perfil página. Lateilla reconoce que el filtro no es perfecto, por lo que no encontrarás tu video siempre, pero sí la mayoría de las veces .