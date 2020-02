Cómo hace Google Maps para reconocer los atascos y calcular tu ruta

F oto : Shutterstock

El artista berlinés Simon Weckert hace poco “pirateó” Google Maps llenando una carretilla roja con 99 teléfonos y llevándola de un lado a otro por la ciudad para engañar a Google Maps haciéndole creer que había un atasco cuando en realidad no había ning uno.

Es un truco inteligente, pero nos plantea algunas preguntas sobre cómo Google Maps rastrea y responde a los datos de tráfico que recopila . Si es posible engañar a Google Maps con un montón de iPhones viejos y una carretilla , ¿puedes confiar siempre en la precisión de la aplicación ? Según lo que sabemos sobre el algoritmo de Google Maps y las respuestas de la compañía a la treta de Weckert, la respuesta parece ser que sí, o al menos casi siempre .

Cómo surgen los atascos en Google Maps

Google Maps se actualiza continuamente con datos anónimos recopilados de usuarios , sensores de tráfico y satélites para asegurarse de que muestra correctamente el estado del tráfico.

Si alguna vez has usado Google Maps, es probable que hayas visto calles o carreteras de color verde, naranja o rojo. El color verde viene a decir que los coches están circulando con normalidad , pero el naranja y el rojo indican que está yendo más lento . Cuando los usuarios que tienen activo el modo de navegación viajan a velocidades más lentas de lo habitual en esa parte de la calle o carretera, Google entiende que se ha ralentizado el tráfico y automáticamente aplica un cambio de color sobre el mapa . Sin embargo, si otros conductores que están usando Google Maps puedan atravesar la zona a velocidades normales, Google eliminará el aviso , incluso aunque otros usuarios sigan conduciendo más despacio.

No está claro cuántos usuarios que vayan más lentos de lo habitual son necesarios para que Google Maps lo registre como “ tráfico lento” , pero de acuerdo con un artículo de 9to5Google sobre el experimento de Weckert, solo hizo falta un coche que pasara a velocidad normal para deshacer el atasco producido por su carretilla d e iPhones. Dicho esto, parece que Google Maps ignora cuando muchos usuarios se encuentran parados. Weckert tuvo que ponerse en movimiento para que Google Maps pudiera detectar el atasco , a pesar de que casi 100 teléfonos estaban usando el navegador y no se movían. No está claro cuánto tiempo debe estar inactivo un vehículo antes de que Google lo ignore. O bviamente, Google Maps se dará cuenta si varios usuarios se detienen en una carretera y lo marcará como una ralentización en la circulación , pero si esas personas estaban aparcadas, no .

Curiosamente, no todos los vehículos son tratados por igual. Google Maps puede notar la diferencia entre un automóvil, una motocicleta y otros vehículos (al menos en ciertos países y regiones). Así que , aunque una moto pueda abrirse paso a través por un atasco , Google Maps podría, en algunos casos, reconocer que se trata de un vehículo más pequeño y que eso no implica que el tráfico funcione de forma normal .

Accidentes, obras y otros incidentes

Google Maps también actualiza sus informes de tráfico en función de lo que le indican los usuarios , además de su ubicación anónima en movimiento para ayudar a mantener todo actualizado .

Puedes alertar a Google Maps de accidentes, zonas en construcción, radares de velocidad y otras tantas cosas , y cua ntos más usuarios avisen de algo, antes aparecerá al resto de personas y aparecerán mejores rutas . Esto es lo que tienes que hacer :

Mientras estás en el modo de navegación de Google Maps, pulsa el bocadillo que pone “+” (tercer icono en la parte derecha ). Selecciona el tipo de incidente que deseas reportar. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla .

Desvíos y hora aproximada de llegada

Google compara las velocidades de sus usuarios con la información que tiene sobre el límite de velocidad para calcular los tiempos de llegada aproximados . Básicamente, calcula lo rápido que te estás moviendo, lo rápido que debes ir en función de los límites de velocidad, cómo de rápido se mueven los otros conductores y en qué parte de tu ruta te encuentras para finalmente determinar tu hora de llegada .

Google Maps también hará referencias cruzadas con otros datos de tráfico que hay en tu ruta y ajustará el tiempo de llegada si nota atascos u otros incidentes a lo largo del camino . Una vez que la aplicación ha determinado la gravedad y la duración de la congestión de tráfico , alertará a los usuarios cuyas rutas se verán afectadas y sugerirá direcciones alternativas si finalmente son más rápidas .

Sin embargo, las sugerencias de redirección de Google Maps no siempre son perfectas. El algoritmo solo puede responder con los datos más recientes y tratar de adivinar lo que sucederá , pero no puede predecir el futuro, por lo que el cambio de ruta no siempre será necesariamente más rápido . Dicho esto, la aplicación te mostrará la información más reciente que maneja.