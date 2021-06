Cómo limpiar las piezas de LEGO, según LEGO

Imagen : PXhere ( Other

Si tienes hijos hay una posibilidad bastante alta de que tengas piezas de LEGO esparcidas por toda la casa, piezas que, o bien te acabas clavando en los pies, o bien han perdido su color original del uso (y maltrato) al que han sido sometidas. En este último caso, la compañía recomienda una serie de pautas de limpieza para que se queden como nuevas.



Como explican en la sección del New York Times, Wirecutter, lo cierto es que existe una guía oficial de limpieza de piezas para los clientes en LEGO.com. Según la misma, la empresa recomienda lavar las piezas a mano con agua tibia (no más de 40 C) y un paño o esponja. Explican que el uso de un detergente suave desinfectará el plástico sin dañarlo. Después de enjabonar las piezas individuales, enjuágalas bien con agua limpia y déjalas secar antes de devolverlas al contenedor de juguetes.



Imagen : LEGO

Otro dato a tener en cuenta en el cuidado y limpieza de los pequeños ladrillos es que debemos protegerlas del calor intenso. Tal y como aseguran desde LEGO, al tratarse de productos hechos de plástico, el agua caliente del lavavajillas o el grifo podrían deformar partes e inutilizarlas.



De hecho, esta es también la razón por la que nunca debemos secar piezas mojadas con un secador de pelo o microondas. En su lugar, la compañía recomienda extenderlas sobre una toalla y dejarlas secar gradualmente. Para acelerar el proceso, intentar colocarlas frente a un ventilador eléctrico. [Wirecutter via Mental Floss]