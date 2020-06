Foto : WhatsApp ( Shutterstock

Es posible que no lo sepas, pero tu número de teléfono podría estar en los resultados de búsqueda de Google. La culpa la tiene una función del servicio de mensajería y una letra pequeña donde Google, Facebook y WhatsApp parecen dar su consentimiento a un peligro potencial.



La función de la que hablamos se llama Click to Chat de WhatsApp, la cual permite a los usuarios crear enlaces URL o códigos QR que otros pueden usar para comunicarse con ellos a través de WhatsApp, todo ello sin necesidad de saber el número de teléfono o tenerlos en una lista de contactos.



Se trata, por tanto, de una función muy utilizada por aquellas personas que usan el servicio de mensajería para la comunicación empresarial. Por contra, la misma puede hacer que tu número de teléfono se pueda buscar de forma pública en Google.



¿Cómo? Al parecer, varios investigadores de seguridad han encontrado lo que califican como “agujero” o “fuga”, aunque Facebook, WhatsApp y Google dicen que en realidad se trata del comportamiento esperado al indexar.



Sea como fuere, el problema está ahí, y muchos usuarios de WhatsApp no ​​sabían que usar Click to Chat agregaría su número de teléfono al índice de búsqueda de Google. Además, esto añade otro problema lógico: el riesgo potencial de seguridad y la posible entrada de llamadas spam.



Los investigadores de seguridad han ofrecido sugerencias a las tres compañías que podrían ayudar a mantener los números de teléfono de WhatsApp de forma segura fuera de los resultados de búsqueda de Google, pero ninguno de estos cambios se ha implementado.



Por tanto, no deberías usar Click to Chat si quieres mantener tu número de teléfono de WhatsApp fuera de las búsquedas de Google. En el caso de que ya lo estuvieras utilizando, se recomienda eliminar los enlaces de Click to Chat de los sitios web de acceso público. Además, podrías considerar algunas alternativas como Google Voice con WhatsApp si quieres continuar usando Click to Chat sin comprometer tu número de teléfono personal.