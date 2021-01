Captura de pantalla : The Conversation / YouTube

Una de las claves para minimizar el riesgo de contagiarse de Covid-19 es mantener una buena ventilación, pero ¿cómo ventilar bien un espacio tan cerrado como un coche? Varguese Mathai es físico en la Universidad de Amherst, y ha publicado un interesante estudio al respecto.



Ventilar un coche es algo tan sencillo como abrir las ventanas, pero ¿Cuántas ventanas y cómo? La pregunta no es baladí teniendo en cuenta que estamos en invierno en media parte del planeta y que hace un frío que pela.

Mathai, que es experto en física de fluidos, ha empleado el mismo software de simulación que se usa para determi na r la ventilación en espacios como aviones, y explica sus hallazgos en un interesante artículo de The Conversation. El físico comienza reconociendo algo que es un poco evidente: la mejor forma de ventilar un coche es abrir todas las ventanas. Si es posible abrirlas del todo. E sto no es muy recomendable de cara a no helarse y al consumo de combustible, así que Mathai ha estudiado los flujos del aire dentro del vehículo para dar con una configuración óptima sin tener que abrir todas las ventanillas.

Esa configuración es entreabrir una ventanilla delantera, y la ventanilla trasera del lado contrario. Contrariamente a lo que se podría intuir, cuando el autom ó vil se desplaza, el aire no entra por la ventanilla delantera, sino por la trasera, una vez dentro pasa por detrás de los pasajeros, gira hacia adelante y sale por la ventanilla delantera, asegurando un flujo constante que limpie de partículas el aire del habitáculo. Esta configuración asegura una ventilación muy superior a la que proporciona el sistema de climatiza ción del vehículo.

Finalmente está el tema de las barreras físicas que muchos taxis tienen por cuestiones de seguridad. Mathai explica que son buenas para bloquear las partí culas infecciosas más grandes (de cinco micrones o más) que se expulsan al estornudar o al toser, pero eso no nos evita tener que desinfectar las superficies o usar mascarilla, porque la barrera nunca es estanca y el aire del habitáculo se sigue compartiendo. [The Conversation]