El próximo lunes una nave terrestre se estampará contra un asteroide a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, pero no hay nada que temer. El asteroide no supone ningún peligro para nuestro planeta y el choque es premeditado. De hecho, la misión es una prueba para saber si podemos usar esa técnica en el futuro contra otros asteroides que sí puedan suponer un peligro.



La misión DART (Double Asteroid Redirection) es nuestro primer intento de alterar deliberadamente la órbita de un objeto en el cosmos. Construido por el Laboratorio de Física de la Universidad Johns Hopkins, la nave tiene el tamaño de un coche y tratará de desviar el pequeño asteroide Dimorphos estampándose contra él. Dimorphos es el más pequeño de un sistema binario de asteroides llamado Didymos. Obviamente, DART no sobrevivirá al impacto, pero eso es parte del plan

Didymos, que es el término griego para gemelo, mide 780 metros de diámetro. Dimorphos (nombre griego para dos formas) mide 160 metros de diámetro. También tiene una pequeña luna llamada Didymoon orbitando cada 11.9 horas alrededor de Didymos.

Didymos y Dimorphos no suponen ningún peligro para la Tierra. No son un peligro ahora, y no lo serán tras el impacto. Si la NASA eligió este sistema de asteroides en particular es porque son ideales para este experimento . Si todo va bien, el impacto alterará la velocidad de la pequeña luna en apenas una fracción, pero su período orbital se verá afectado en varios minutos, lo que es perfectamente observable y medible desde la Tierra. Esa alteración en el período orbital es lo que nos permitirá desviar un asteroide siempre y cuando lo hagamos con la suficiente antelación.

NASA Live: Official Stream of NASA TV

Está previsto que l a colisión del impactador cinético contra Dimorphos tenga lugar el próximo lunes 26 de septiembre a las 19:14 ET Time, o sea, hora de Nueva York. En España será la 1:14 de la mañana. Se podrá ver en directo desde el canal oficial de NASA TV (sobre estas líneas). Ten en cuenta que el programa especial sobre DART comienza a las 17:30 (23:00 en España) y terminará con un informe final de misión que comenzará a las 20:00 (dos de la mañana en España). [NASA TV]