Recibir un paquete con algo que has comprado suele ser motivo de alegría. La cosa empieza a torcerse cuando el fabricante de turno comienza a llenar tu casa de cajas enormes que no has pedido y a cobrarte por ellas. Eso es precisamente lo que le ha pasado esta semana a un cliente de Sonos.



El cliente, que ha solicitado permanecer en el anonimato, explicaba a The Verge que todo empezó hace unos días cuando pidió seis productos del conocido fabricante. Concretamente pidió una Sonos Turntable , un Arc soundbar, una montura de pared Arc wall mount, un altavoz Sonos One, y un altavoz Sonos Roam.

En total eran seis productos, pero un extraño error en la web de Sonos provocó que algunas órdenes de compra se multiplicaran, y cada uno de los altavoces de su pedido se multiplicó por seis. Los días sucesivos, el salón del comprador comenzó a llenarse de cajas y más cajas al tiempo que su cuenta corriente bajaba cerca de 15.000 dólares.

El caso no ha sido aislado. Al parecer el error de la web ha afectado a varios clientes de la compañía que han visto multiplicarse sus pedidos y no han tardado en contar sus experiencias en un hilo de Reddit. La compañía ha confirmado que está procesando la devolución del dinero a los compradores antes incluso de que estos devuelvan los productos enviados por error, pero esa medida se ha tomado solo después de que el caso se hiciera público. Originalmente Sonos solicitó a los clientes que imprimieran las etiquetas de envío de cada producto, las pegaran a la caja correspondiente y las dejaran en la sede de UPS más próxima. Solo después del comprensible cabreo de los compradores fue cuando la compañía decidió enviar las etiquetas y recoger los productos a domicilio.

El depositario de los 30 altavoces explicaba en Reddit que ese proceso ya ha comenzado pero que cuando el repartidor llegó y vio la montaña de cajas se llevó solo una diciendo que tenía que volver a por las otras más tarde. [The Verge]