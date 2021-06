Consiguen reconstruir cómo era una obra original de Rembrandt gracias a la inteligencia artificial

El famoso cuadro de Rembrandt ‘Ronda de Noche’. Imagen : Rijksmuseum de Amsterdam

Mediante el uso de inteligencia artificial un grupo de investigadores ha podido reconstruir cómo era el cuadro original de Rembrandt ‘Ronda de Noche’, ya que parte de la pintura tuvo que ser re cortada para que pudiesen hacer pasar el lienzo por las puertas del Ayuntamiento de Amsterdam .

Advertisement

‘Ronda de Noche’ fue pintado por el famosos artista neerlandés Rembrandt van Rijn en 1642, pero no fue hasta el año 1715 cuando decidieron cortar el lienzo para trasladarlo. En total, le quitaron 60 centímetros por la izquierda , 22 por la parte de arriba , 12 por la de abajo y 7 por la derecha. Una verdadera carnicería, vaya.

Pero ahora un grupo de investigadores ha conseguido en trenar a una inteligencia artificial para que pueda completar la parte restante. Para ello, los investigadores han utilizado imágenes del cuadro original, que han combinado luego con el análisis de una copia de la pintura que hizo Gerrit Lundens varios años antes de que los funcionarios del ayuntamiento cortasen el cuadro.

Ludens no tenía la misma técnica que Rembrandt, por lo que no bastaba con utilizar la copia del cuadro que había hecho él . En total, h an sido necesarios dos años para poder escanear las obras y entrenar a la IA para que imitase el estilo del pintor neerlandés. “ Definitivamente, Rembrandt lo hubiera hecho de forma más bonita, pero esto se acerca mucho” afirmaba el director del Rijksmuseum, Taco Dibbits, donde se encuentra expuesta la obra.

Lo mejor de todo es que ahora han colocado alrededor de la pintura las piezas reconstruidas del cuadro , por lo que se por fin podremos ver el lienzo en toda su plenitud. La versión restaurada estará abierta al público durante los tres próximos meses en el Rijksmuseum. [Vía: BBC]