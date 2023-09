Lyft ahora puede conectar a mujeres y pasajeros no binarios con conductores del mismo género

oh n martes, Lyft anunció una nueva característica que conectará a mujeres y pasajeros no binarios con otras mujeres y conductores no binarios para crear un entorno más seguro y seguro. experiencia . La función, llamada Mujeres+ Conectar, permitirá a los pasajeros elegir combinar con conductores similares, lo cual Lyft dice era una “característica muy solicitada .”

Esta característica ofrecerá “más control sobre la experiencia de conducir y montar en bicicleta para mujeres y personas no binarias, permitiéndoles sentir mucho más confiado”, dijo Lyft en un comunicado de prensa. “Con menos barreras para los conductores (y posibles conductores), más mujeres pueden acceder a oportunidades de ingresos flexibles , ya sea conduciendo para construir un negocio, mantener a su familia o simplemente disfrutar de ganar un buen dinero mientras conoce gente excelente”, agrega el comunicado.

Advertisement

Jinetes Constituyen casi la mitad de todos los usuarios de Lyft , dijo la compañía, pero las mujeres representan sólo el 23% de los conductores en la plataforma de Lyft, según a una encuesta reciente . norte Ahora, la aplicación Lyft ofrece una pregunta para pasajeros para seleccionar la opción Women+ Connect al seleccionar “Cuenta conmigo” al ordenar un viaje.

“Sólo para su propia tranquilidad, la posibilidad de elegir una mujer conductora podría ser exactamente lo que le permita decir: ¿Sabes qué? Sí, esto realmente está mejorando mi vida”, dijo el director ejecutivo de Lyft, David Risher, en El programa de hoy.

Advertisement Advertisement

La característica recientemente agregada surge cuando los inversores y usuarios presionan a Lyft y Uber para aumentar sus protecciones de seguridad después de que Lyft reportara más de 4,000 reclamos. de agresión sexual entre 2017 y 2019 y ha enfrentado demandas que alegan que la empresa ha evitado la responsabilidad por agresión sexual. En abril, SOC Investment Group informó a Lyft que necesita establecer un proceso que crearía seguridad adicional para los conductores.

El fracaso de Lyft “en reconocer y abordar las preocupaciones legítimas sobre la seguridad de los conductores tendrá una serie de consecuencias desafortunadas para la compañía, incluidas tasas elevadas de rotación y costos de contratación, mayores gastos de seguros, litigios y un mayor escrutinio por parte de los reguladores”, dijo Tejal Patel, director ejecutivo de SOC, en un carta a Lyft.

Advertisement

Women+Connect se lanzará inicialmente en ciudades de acceso temprano, incluidas Chicago, Phoenix, San Diego, San Francisco y San José, y Lyft lo dice. Tiene la intención de implementar más ciudades pronto. Sin embargo, la compañía aclara que la función Women+Connect es una función de preferencia, no una garantía”. Cuando se selecciona la función, se dará prioridad a los conductores femeninos y no binarios, pero si no hay ninguno disponible, la aplicación se revertirá. para emparejar al piloto con un conductor hombre.

“Women+Connect se trata de brindar a más mujeres y personas no binarias la oportunidad de ganar dinero en sus propios términos y brindarles a los usuarios más opciones”, Risher dijo en el comunicado de prensa. “Esperamos que esto brinde a millones de conductores y pasajeros otra razón para elegir Lyft”.

Advertisement