¿Cómo? ¿Que no sabéis quién o qué es Crazy Frog? No os preocupéis, queridos niños, sentaos alrededor del fuego, que os voy a contar una historia del Paleozoico Superior, cuando los Nokia poblaban la Tierra. Hubo una época en la que los seres humanos no solo no dejaban su móvil en silencio como las personas civilizadas, sino que encima se deleitaban personalizando el sonido de llamada con alegres y pizpiretas melodías.



Advertisement

En 1997, un mozalbete llamado Daniel Malmedahl se puso a imitar los sonidos de un motor junto a sus amigos. Todo eran risas y jolgorio. Malmedahl subió su ocurrencia a Internet, pero el sonido del motor a cappella no alcanzó popularidad hasta que cayó en manos de un diseñador sueco llamado Erik Wernquist, quien creó una rana azul que montaba una moto imaginaria mientras imitaba el sonido del motor con el sonido que Malmedahl había creado. En un acto de precognición realmente notable, Wernquist llamó a su vídeo “Cosa molesta” (Annoying thing).

El caso es que muchos mozos de la época no encontraron aquello molesto, sino terriblemente divertido. Para 2005, la rana y su característico sonido se había convertido en un politono de los móviles de la época y en una suerte de tumor cerebral absolutamente inoperable para gran parte de la población. En 2009, por si no habíamos sufrido lo suficiente, un DJ llamado Reinhard “Voodoo” Raith compuso una remezcla con los sonidos de la rana mezclados con la canción Axel F (un tema muy famoso que formaba parte de la bandas sonora original de la película Beverly Hills Cop). El vídeo resultante (bajo estas líneas) lleva ya más de 3.100 millones de reproducciones. Tres. Mil. Cien. Millones. Es el decimonoveno vídeo más visto de todos los tiempos en la plataforma.

Y llegamos al presente, criaturas de la noche. No contento con haber insertado el inception del batracio motorista en varias generaciones de humanos inocentes que pasaban por allí, Wolfgang Boss, presidente de Artistas y Repertorio para Sony Music ha anunciado que volverá a colaborar con Reinhard “Voodoo” Raith para lanzar otro tema musical de la puta rana por primera vez en más de una década . Como los politonos pasaron a la historia, Boss pretende desplegar este nuevo arma de destrucción masiva en TikTok.

Por cierto, y a título de curiosidad, el vídeo original de Crazy Frog con el tema de Axel F fue motivo de cierta polémica porque la rana titular no llevaba pantalones y lucía orgullosa su diminuto pene azul, motivo por el cual hubo de ser censurada en algunos mercados. Boss ha explicado a la BBC que con motivo de este nuevo vídeo restauraran las gónadas del batracio en todo su esplendor. Eso sí, también harán una versión censurada para ciertos mercados en los que enseñar el rabo a la buena de dios está un poco mal visto, por pequeño que sea. Eso sí, la música no. La música nos la tendremos que comer igual. Y tu que creías que 2022 igual iba a ser un año más tranquilo.