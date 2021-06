Foto : Jamie Kidston/Australian National University

Estamos acostumbrados a usar gafas de sol como si fueran lo más normal del mundo, pero quizá no pase mucho tiempo hasta que hagamos lo mismo con unas gafas de oscuridad. Un equipo de científicos ha desarrollado un material que permite literalm en te ver en la oscuridad.



“Hemos hecho visible lo invisible”, comenta la doctora Rocío Camacho Morales de l a Universidad Nacional de Australia . “Nuestra tecnología permite convertir la luz infrarroja, normalmente invisible al ojo humano, en imágenes que cualquier persona puede ver a cualquier distancia. Lo que hemos hecho es fabricar una delgada película de cristales tallados a escala nanométrica y cientos de veces más finos que un cabello humano. Al aplicarlos a unas gafas normales como si se tratara de un filtro permiten ver en la oscuridad”.

La película de nanocristales no necesita ningún tipo de alimentación para funcionar, pero las gafas no están completamente exentas de electrónica. Para que el filtro funcione hay que aplicarle un pequeño láser como los que se encuentran en los punteros domésticos. Con todo, la diferencia con los actuales sistemas de visión nocturna es bestial. El puntero láser es mucho más pequeño y consume mucha menos energía, con lo que puede aplicarse sobre unas gafas convencionales y apenas se nota la diferencia en cuestión de peso y aspecto. En este sentido el invento no solo puede ser se utilidad para militares o cuerpos de segurida d. Pueden cambiarle la vida a cualquier persona que tenga que trabajar de noche, desde transportistas a personal técnico en multitud de sectores.

Imagen : Mohsen Rahmani / Nottingham Trent University

El equipo internacional de científicos responsable del descubrimiento logró fabricar el primer nanocristal sobre una superficie transparente en 2016. “Previamente ya demostramos el potencial individual de estos nanocristales”, explica Mohsen Rahmani, director del laboratorio de Fotónica y óptica avanzada en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Nottingham, otro de los centros implicados en el desarrollo del material. “El reto ha sido organizar esos cristales de la manera adecuada como para que sean útiles en la vida cotidiana”, añadió.



Desde entonces ha estado trabajando en una manera de repetir el proceso sobre una superficie y ya cuentan con varios prototipos. El resultado no solo es ultraligero. Además es barato y fácil de producir en masa. Los resul tados de este nuevo descubrimiento acaban de hacerse públicos en la revista Advanced Photonics.

“Esta es la primera vez en la historia en la que logramos convertir liz infrarroja en imágenes visibles para el ser humano usando solo una película ultrafina”, comenta el físico Dragomir Neshev, director del centro para la excelencia en Sistemas M etaópticos transformativos y profesor en la Universidad Nacional de Australia. “Sabemos que este descubrimiento cambiará para siempre la manera que entendemos la visión nocturna”.

El equipo del proyecto cons idera esto una prueba de concepto. Ahora mismo están trabajando en pulir al máximo su tecnología antes de buscar aplicaciones comerciales. [Universidad Nacional de Australia vía New Atlas]