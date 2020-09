Cuánto costaron todas las consolas de Sony, Nintendo y Microsoft el día de su lanzamiento

Ilustración : Sony/Nintendo/Microsoft/Kotaku

Han hecho falta meses de anticipación y un largo pulso con Sony, pero Microsoft finalmente ha revelado los precios de la próxima generación esta semana. La Xbox Series X, con sus 12 teraflops y su diseño de nevera de guarida de supervillanos, se venderá por 499 dólares, mientras que la Xbox Series S, sin unidad de discos ópticos, que tendrá un precio de $ 299. Ambas consolas se lanzarán el 10 de noviembre.



Por supuesto, el precio puede hacer que el lanzamiento de una consola sea mal recibido. Todos vimos a Sony convertirse en el hazmerreír por ese precio de “$ 599” que anunció en el E3 2006. (La verdad es que solo un modelo de la PS3, el que tenía el disco duro de 60GB, se lanzó a $ 599. Una versión de 20GB estuvo disponible por $ 100 menos). Siete años más tarde, la compañía aprendió de sus errores y lanzó la PS4 a un precio marcadamente más bajo que la PS3, lo que la convirtió en la consola más rápida en vender 100 millones de unidades.

Pero ¿con qué comparamos los precios de la próxima generación de Microsoft? A falta de PS5, hemos comparado los precios de todas las consolas principales de las tres grandes compañías (Microsoft, PlayStation, Nintendo), desde la Xbox original, la primera PlayStation y, por supuesto, la mítica NES.

Además del precio de salida en dólares, también hemos identificado el precio ajustado por inflación, calculándolo con la calculadora de inflación de Estados Unidos. (Con ese ajuste, la Xbox Series X será más barata durante su lanzamiento que la Xbox One y la Xbox 360). En aras de la coherencia, usamos la fecha de lanzamiento de la consola en Estados Unidos, en lugar de cualquier otra oferta o pack. También sopesamos las opciones de almacenamiento interno para cada máquina, ya que esa métrica a menudo ha sido el principal culpable de la diferencia de precio entre modelos. La Xbox One S se lanzó en agosto de 2016, por ejemplo, con tres modelos diferentes (500GB, 1TB y 2TB) a tres precios diferentes ($ 299, $ 349 y $ 399).

Xbox

Xbox (2001): $ 299

Xbox 360 (2005): $ 399

Xbox 360 Arcade (2007): $ 279

Xbox 360 Elite (2007): $ 479

Xbox 360 S 4GB (2010): $ 199

Xbox 360 2250GB (2010): $ 299

Xbox One (2013): $ 499

Xbox One S (2016): $ 299

Xbox One S 1TB (2016): $ 349

Xbox One S 2TB (2016): $ 399

Xbox One X (2017): $ 499

Xbox Series S (2020): $ 299

Xbox Series X ( 2020): $ 499

Ahora, ajustemos eso a la inflación:

Xbox (2001): $ 438

Xbox 360 (2005): $ 529

Xbox 360 Arcade (2007): $ 349

Xbox 360 Elite (2007): $ 599

Xbox 360 S 4GB (2010): $ 236

Xbox 360 2250GB (2010): $ 355

Xbox One ( 2013): $ 555

Xbox One S (2016): $ 323

Xbox One S 1TB (2016): $ 377

Xbox One S 2TB (2016): $ 431

Xbox One X (2017): $ 527

Xbox Series S (2020): $ 299

Xbox Series X ( 2020): $ 499

PlayStation

PlayStation (1995): $ 299

PS2 (2000): $ 299

PS3 20GB (2006): $ 499

PS3 60GB (2006): $ 599

PS3 Slim 120GB (2009): $ 299

PS3 Slim 160GB (2010): $ 299

PS3 Slim 320GB (2010): $ 399

PS3 Super Slim (2012): $ 269

PS4 (2013): $ 399

PS4 Pro (2016): $ 399

PS4 Slim 500GB (2016): $ 299

PS4 Slim 1TB (2017): $ 299

PS5 (2020): ¡Quién sabe!

Ajustadas a la inflación, esas cifras equivalen a:

PlayStation (1995): $ 508

PS2 (2000): $ 450

PS3 20GB (2006): $ 641

PS3 60GB (2006): $ 770

PS3 Slim 120GB (2009): $ 361

PS3 Slim 160GB (2010): $ 355

PS3 Slim 320GB (2010): $ 474

PS3 Super Slim (2012): $ 304

PS4 (2013): $ 444

PS4 Pro (2016): $ 431

PS4 Slim 500GB (2016): $ 321

PS4 Slim 1TB (2017): $ 316

PS5 (2020): En serio, estamos igual de sorprendidos que tú de que Sony no haya revelado aún nada.

Nintendo

NES ( 1985 ): $ 129 *

SNES (1991): $ 1 99

N64 (1996) $ 199

GameCube (2001): $ 199

Wii (2006): $ 249

Wii U 8GB (2012): $ 299

Wii U 32GB (2012): $ 349

Switch (2017): $ 299

Switch Lite (2019): $ 199

* con dos mandos y Super Mario Bros.

Cuando ajustas los precios de las consolas de Nintendo a la inflación, esto es lo que obtienes:

NES ( 1985 ): $ 311

SNES (1991): $ 379

N64 (1996) $ 329

GameCube (2001): $ 291

Wii (2006): $ 320

Wii U 8GB (2012): $ 337

Wii U 32GB (2012): $ 394

Switch (2017): $ 316

Switch Lite (2019): $ 201