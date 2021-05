Pongamos que llega el apocalipsis. Pongamos que, como buen lector de Gizmodo, eres un superviviente, y como buen superviviente te refugias en un supermercado. Tienes metros y metros de comida a tu disposición, pero no hay luz ni agua corriente. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir sin salir para nada?



Aunque un supermercado está repleto de comida, no toda la comida sirve igual. Si queremos mantenernos sanos necesitamos mantener una dieta saludable, y sin luz ni agua, todos los alimentos perecederos que forman parte de una dieta saludable van a estropearse en cuestión de horas. En este interesante vídeo de Food Theory explican que la supervivencia a largo plazo depende de lo que hagamos nada más llegar al supermercado. Las primeras horas son cruciales y lo primero que recomiendan es algo que personalmente no se me hubiera ocurrido: hacer fuego.

Una buena hoguera es necesaria para ahumar la carne fresca de la carnicería y así lograr que nos dure semanas o meses en lugar de horas. Igualmente, los kilos de sal que hay a la venta nos ayudará a conservar otros alimentos frescos en salazón. Huelga decir que probablemente debas aprender algo sobre ahumados y salazones si quieres llegar bien preparado al apocalipsis.

Por supuesto, hay muchos otros factores a considerar. Quizá no puedas hacer fuego para que no te vean los zombies, o quizá no tengas suficientes materiales inflamables como para ahumar 200 kilos de chuletas el día 1 . El vídeo se centra en cómo maximizar la comida de un súper para una sola persona, no en otras consideraciones que pueden ser importantes en un apocalipsis.

El fuego es importante porque tb sirve para deshidrat ar frutas y verduras que apo rtan fibra y vitaminas y que pueden durar hasta seis meses. Si es posible, habría que ir considerando la manera de recoger agua de lluvia, y en meter todo el pan y la bollería en bolsas de plástico cerradas para prolongar su vida útil.

Asumiendo que se logre todo esto se puede sobrevivir al primer año con una dieta perfectamente saludable. Si las enfermedades de otro tipo , el no poder disponer correctamente de nuestros propios excrementos o la soledad no nos matan en ese tiempo es hora de pasar a la comida en conserva. Solo con alimentos en conserva se puede sobrevivir durante décadas porque hay muchos productos, que aunque rancios y desa gradables una vez pasada su fecha de caducidad, siguen siendo comestibles. A estas alturas muchos preferirán los zombies antes que comer comida para perro caducada.

Pero si tu voluntad es fuerte, y s umadas todas estas calorías, la respuesta a la que llega el vídeo es que una persona puede sobrevivir algo más de 63 años encerrada en un supermercado medio. ¿ Hay una forma de alargar esto o lograr mantener mucho tiempo a varias personas? Sí: cultivar. Los supermercados no suelen tener mucha tierra disponible, pero si la hay montar una huerta de patatas es el mejor camino hacia la supervivencia. Si no hay tierra aún hay solución. Hay un cultivo que puede crecer sobre el compost que amorosamente hagamos mezclando cosas como restos de café y nuestros propios subproductos. Ese cultivo son los champiñones, setas u hongos. Además, no necesitan luz solar.

Si logras cultivar patatas y champiñones, ni siquiera tendrás que consumir comida caducada y el tiempo que puedes pasar dentro del supermercado será... básicamente el que quieras. Podrían vivir ahí varias generaciones cultivando setas y patatas y recogiendo agua de lluvia. Siempre y cuando, por supuesto que no mueran de aburrimiento.