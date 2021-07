Cuatro meses después, el Ever Given por fin se va del canal de Suez

Foto : Mahmoud Khaled/Getty Image ( Getty Images )

El pasado 23 de marzo un buque de carga llamado Ever Given protagonizó las noticias en todo el mundo por haberse quedado atascado en el canal de Suez, bloqueando una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Ahora, casi 4 meses después, por fin zarpará y se va del canal.

Los esfuerzos para liberar el barco encallado en el canal tomaron más de seis días, por fin librándose el 29 de marzo, para otra vez permitir el tráfico marítimo en la región. Su bloqueo complicó los envíos marítimos de carga para muchas compañías, lo que supuso un efecto dominó que tuvo consecuencias en todo el mundo. Por esta razón, los responsables del canal de Suez en Egipto exigían una compensación de hasta 1000 millones de dólares. De lo contrario, no permitirían que el Ever Given regresara a sus propietarios.

Por fin, casi 4 meses después, han llegado a un acuerdo monetario y el barco ha sido liberado por Egipto, por lo que zarpará próximamente con destino a Róterdam, en Países Bajos, como primera parada antes de llegar a su destino en el puerto de Felixstowe, Reino Unido, donde finalmente, tras todo este tiempo, podrá entregar su carga de más de 18.300 contenedores que, desde entonces, estaban atrapados junto al Ever Given.

Las autoridades y responsables del acuerdo no han anunciado el monto que han pagado los propietarios del Ever Given como parte del acuerdo para liberar el barco. Sin embargo, aseguran que continuarán siendo clientes del canal de Suez. [vía CNN / The Wall Street Journal]