El canal de Suez construirá otro carril para evitar más percances como el del Ever Given

El canal de Suez es una autopista para el transporte mundial, por lo que tiene sentido que, cuando ocurre una desaceleración en dicha autopista, los ingenieros hagan lo que hacen en las carreteras convencionales: agregar un carril.

El canal es responsable de más del 10% del transporte marítimo mundial y reduce semanas de viajes a los buques de carga de todo el mundo. Desde que el Ever Given se atascó en esta vía fluvial artificial, la industria del transporte marítimo ha estado lidiando con retrasos derivados del precario flujo de bienes de consumo. Los británicos no pudieron conseguir a tiempo sus gnomos de jardín. No hubo disturbios al respecto, pero es posible que no tengamos tanta suerte la próxima vez.

La Autoridad del Canal de Suez anunció sus planes para ampliar el canal agregando algo de espacio en un segundo carril que se completó en 2015. La SCA ya ha comenzado a dragar, según The Guardian:

La Autoridad del Canal de Suez (SCA) anunció la semana pasada que planea extender un segundo carril que se abrió en 2015 a lo largo de 10km para que tenga 82 km de longitud, y ampliar y hacer más profundo un tramo de un solo carril en el extremo sur del canal. El trabajo comenzó siguiendo las directivas del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi de “comenzar de inmediato a implementar el plan de desarrollo propuesto y establecer un calendario para su finalización lo antes posible”, dijo el sábado la SCA. El incidente del buque portacontenedores Ever Given de 440 metros de largo en la sección sur del canal del 23 al 29 de marzo retrasó el paso de cientos de embarcaciones por la vía fluvial, interrumpiendo el comercio mundial. El nuevo proyecto extenderá la sección de dos vías al sur del Gran Lago Amargo y será llevado a cabo en parte por la draga más grande de Medio Oriente, la Mohab Mamish, que llegó a Egipto el mes pasado

Si bien el plan es alargar y profundizar el canal, ciertamente no tendrá 440 metros de ancho y podría no ser suficiente para engañar a las leyes de la física, como explicó nuestra redactora Mercedes Streeter:

Los barcos desplazan su propio peso en el agua. Esto no es tan importante si el barco es pequeño o está en mar abierto. Pero importa cuando un barco grande es empujado a un espacio confinado como el canal de Suez, donde el agua se desplaza hacia arriba y alrededor del casco, donde viaja más rápido en relación con el barco que el resto del agua en el canal. El principio de Bernoulli establece que un aumento en la velocidad de un fluido ocurre al mismo tiempo que una disminución en la presión. Este principio también explica cómo las alas de los aviones generan sustentación. Cuando grandes barcos como el Ever Given viajan cerca de la orilla, el agua que se mueve rápidamente en el lado de la orilla puede tirarlos hacia ella. Ese fenómeno se llama efecto orilla. El agua que se mueve rápidamente debajo del barco también puede succionarla hacia el fondo de la vía fluvial, lo que a veces se denomina efecto squat. [...] ...estos fenómenos básicos no son exactamente desconocidos y no es como si el Ever Given fuera el único barco que se los ha encontrado. Lo que es interesante es que los barcos gigantes de hoy se comporten de manera diferente en aguas estrechas / poco profundas que sus antepasados ​​más pequeños, y que el impacto de estas fuerzas en ellos no se comprenda tan bien, como explica este artículo del Wall Street Journal. El vídeo muestra que navegar por Suez es mucho más complicado de lo que podría suponer. Agrega un fuerte viento cruzado o una falla mecánica y es fácil ver cómo manejar las increíbles fuerzas involucradas podría salirse de control rápidamente. No es como si pudieras frenar de golpe cuando algo empieza a salir mal.



La investigación sobre la causa del incidente del Ever Given sigue en curso.

Uno pensaría que después de atascar su canal durante seis días, la Autoridad se alegraría de ver al Ever Given zarpar hacia el horizonte, pero estaría equivocado. El Ever Given sigue incautado casi dos meses después, con miles de contenedores a bordo en el Gran Lago Amargo mientras la SCA espera que llegue el dinero. La Autoridad del Canal redujo recientemente su precio de venta por la liberación del barco en $300 millones, según Insider . La SCA estaba pidiendo a las aseguradoras de Ever Given $900 millones por “pérdida de reputación”. Y no es como si un barco de carga pudiera llevar su negocio a otro canal, con pérdida de reputación o no, pues Suez sigue siendo la única opción. La SCA ahora busca $600 a cambio de liberar el Ever Given.