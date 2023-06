Puede resultar paradójico, pero los dragones no son tan comunes como cabría pensar en Dungeons & Dragons. El Tesoro de los Dragones de Fizban es un tomo de referencia que trata de arreglar eso, y acaba de salir en español. Esto es lo que puedes esperar de él.



Si eres un habitual de D&D seguramente ya conozcas este volumen porque se publicó originalmente en inglés en octubre de 2021 bajo el título de Fizban’s Treasoury of Dragons. Lo que ha salido ahora es su versión en español. Se trata de un tomo completamente orientado a los Dungeon Master que añade una tonelada de contexto sobre estas criaturas, su origen, los dragones primigenios Tiamat y Bahamut, así como descripciones pormenorizadas de nuevos dragones gema, y de las guaridas de los dragones que podemos encontrar en el Manual de Monstruos.

Advertisement

De hecho, El Tesoro de los Dragones de Fizban es exactamente lo que necesitas si como master has decidido centrar una campaña o parte de ella en los dragones, no solo como monstruo final de una aventura, sino como poderes en la sombra responsables de toda una trama. Solo las descripciones de guaridas (que incluyen mapas) y las de los nuevos objetos mágicos son oro a la hora de ahorrarte trabajo. Por si esto fuera poco, el manual incluye una treintena larga de nuevos monstruos que incluyen a los dragones gema, pero también a seguidores, cultistas, draconianos, y otras criaturas que podemos encontrar en la guarida de un dragón o en sus inmediaciones. El libro también hace bastante hincapié en la naturaleza multiuniverso de D&D, con detalles específicos para adaptar su contenido a Reinos Olvidados, Eberron, Greyhawk o Dragonlance.



Advertisement Advertisement

Aunque orientado a los DM, el tomo contiene no poco contenido disfrutable por los jugadores que incluye a los dracónicos como nueva especie jugable y algunas variantes interesantes de clases como los monjes o los guardabosques. En ese sentido, el libro es un buen regalo (con indirecta incluida) para hacerle al master de tu grupo.

Advertisement

Por la propia naturaleza de los dragones, El Tesoro de los Dragones de Fizban es probablemente un libro más orientado a campañas para jugadores de alto nivel. Hay opciones para ir incorporando a estas criaturas a niveles bajos, pero el material más jugoso es para personajes ya curtidos.



Entre las pegas de este nuevo tomo está que no incluye ninguna aventura y que su contenido no está estructurado en torno a ninguna trama o campaña como pueda estarlo La maldición de Strahd o Las Tierras más allá de Brujaluz. Con todo es un buen complemento si lo que buscas es poner el acento dracónico en el juego.

Advertisement

Existe, por cierto, otro libro relacionado con dragones y Dungeons & Dragons. Se trata de The Game Master’s Book of Legendary Dragons. Se trata de un libro no oficial editado por Topix Media Lab como parte de su serie The Game Master de libros compatibles con D&D de quinta edición. La colección incluye algunas obras excelentes como The Game Master’s Book of Traps, Puzzles and Dungeons, The Game Master’s Book of Random Encounters, o The Game Master’s Book of Non-Player Characters. Todas ellas están disponibles solo en inglés.

Advertisement

The Game Master’s Book ofLegendary Dragons contiene una veintena de dragones especiales (algunos realmente terroríficos) y hasta especies jugables como los Drakken, clases como el Jinete de Dragón, o nuevas reglas para combate aéreo. En sus últimas páginas añade dos ideas de aventuras con dragones (no excesivamente detalladas, pero útiles). Todo su contenido es no oficial, pero se complementa muy bien con El Tesoro de los Dragones de Fizban. Si aún no has empezado a jugar a Dungeons & Dragons y tienes curiosidad sobre cómo empezar, te recomendamos nuestro especial sobre este juego de rol.



El Tesoro de los Dragones de Fizban está ya disponible en tapa dura a un precio de 39,95 euros.