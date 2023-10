Macon Blair analiza algunos de Vengadores tóxicos‘Personajes sangrientos y pegajosos. Valle Brillante rinde homenaje al terror clásico en nuevos pósteres. Obtenga nuevas miradas El niño y la garza y Cinco noches en Freddy‘s. Además, el Ahsoka Se revela el tiempo de ejecución del final. ¡Para mí, mis spoilers!



Taylor Swift fue vista con Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Shawn Levy en un juego reciente de los Chiefs, reavivando los rumores de que había sido elegida como Dazzler. en Deadpool 3.

Fecha límite informa Akeela Cooper está adjunta para escribir It’s Over, una adaptación de un cuento inédito de Jack Follman para Sony Pictures. Se dice que la historia trata sobre “la dolorosa ruptura” de una pareja de mucho tiempo “que “conduce directamente en el carril del terror, mezclando humor y comentario social, como lo cooper en M3GAN.”

Durante una reciente entrevista con Inverso, El productor de Blumhouse, Ryan Turek, reveló que a él y a Jason Blum “les encantaría tener en sus manos” los derechos de la viernes 13 franquicia.

En conversación con /Película, Macon Blair reveló su Vengador tóxico El remake presenta a un secuaz del breakdance llamado Zodiac 3000, que se viste como el Asesino del Zodiaco y finalmente “explota en una gran pila de sangre” después. cayendo del escenario.

Quiero decir, el Zodiac 3000 es simplemente divertido para mí. Tenemos a uno de los mejores bailarines de break dance de Bulgaria para tocarlo. En parte porque el tipo con el traje de objetivo es tan tonto que me hace reír. No me interesa el tipo de muertes en las que están atados a una silla y les arrancan las uñas. esas películas, está bien. Pero para esta, era importante que no, la forma de muerte es cayendo del escenario y explota en una gran pila de sangre. ¿Cómo pudo... su cuerpo explotar? Sí, no te preocupes por eso. Y luego esparciendo momentos como ese a lo largo de la película en los que es mejor no pensar demasiado en ello porque ya estamos en otra broma lo más rápido posible.