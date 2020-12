Foto : Teo Tarras ( Shutterstock )

Confieso que todo el tema de sonidos relajantes me suena un poco a cuento. Supongo que es lo que pasa cuando te has pasado años relajándote escuchando a Rage against the Machine, Pantera, Henry Rollins y Biohazard. Con todo, debo confesar que está página me está enganchando.



Tree.fm es una página que recopila paisajes sonoros de bosques a lo largo y ancho del mundo mientras te pone de fondo una hermosa foto del bosque en cuestión donde se grabaron los sonidos. El funcionamiento de la página es simple a más no poder. La home tiene un único botón que te transporta a un bosque al azar, bien sea a los ruidos que hacen los lemures en Madagascar, al murmullo de los arroyos en un bosque de Ghana, o a los extraños trinos de los pájaros en un bosque de Rusia. Mi favorito hasta ahora para relajarme este de Turquía.

La página no permite seleccionar un bosque concreto o hacer búsquedas, pero los sonidos que mue stra pertenecen al Mapa de Sonidos del Bosque, un repositorio en el que sí se puede buscar por localización. Puedes visitar virtualmente un bosque próximo a tu casa o irte al otro extremo del mundo para escuchar cómo suenan los bosques de Hawái.

La calidad de las grabaciones es estupenda, y es sorprendente apreciar como cada bosque del mundo tiene su propia impronta sonora. Algunos son relajantes, otros son un coro de animales realmente difíciles de identificar. En algunos se pueden escuchar las pisadas de la persona que grabó los sonidos o el viento en el micrófono. Sea como sea, es una manera más efectiva de lo que pensaba de darle al botón de pausa de la cabeza durante un rato.