By

By

Todos hemos estado allí. Estás caminando felizmente por la calle, totalmente cautivado por el último episodio de un podcast para relajar la mente cuando, de repente, un sonido agudo atraviesa tu cerebro. “¡Agh!” chillas, mientras te quitas desesperadamente los auriculares solo para ver a todos a tu alrededor retroceder con una inquietud similar. Conmocionado como un soldado que irrumpe en la playa de Normandía, finalmente recuperas la compostura y te das cuenta de que el sonido de un chillido golpeando tu cráneo era, de hecho, una alerta ámbar.



Por molestas que sean, las alertas ámbar son servicios cruciales que a veces salvan vidas. El Departamento de Justicia afirma que al menos 123 niños han sido rescatados gracias al sistema de alerta inalámbrico. Aún así, son muy ruidosos, tanto que un par de padres de Texas afirman que las alertas causaron la pérdida auditiva permanente de su hijo.



En una demanda legal reciente, Carlos Gordoa y Ariani Reyes afirman que su hijo de entonces 12 años, identificado como “B.G”, estaba viendo Netflix con un par de AirPods cuando sonó la alerta y “desgarró [su] tímpano”. La denuncia alega que el sonido le causó mareos, vértigo y náuseas al niño, así como una pérdida auditiva repentina y permanente, que supuestamente dañó su cóclea (no, esa no). B.G. supuestamente sufre de tinnitus, algo que sus padres dicen que ocurrió solo después del incidente de alerta. Los padres afirman que B.G. Escuchaba sus programas a bajo volumen.



Advertisement

“La pérdida auditiva severa en el oído derecho de B.G. continúa”, dice la denuncia. “B.G. requerirá visitas de seguimiento clínico consistentes, pruebas y monitoreo, y deberá usar un audífono por el resto de su vida”.



La demanda acusó a Apple de fabricar productos “defectuosos” que no reducen o limitan automáticamente el volumen de notificaciones y no incluyen alertas de advertencia adecuadas. La demanda afirma que “se crea un entorno irracionalmente peligroso en el oído” cuando los usuarios de AirPod introducen los dispositivos de acuerdo con las instrucciones de Apple. Gizmodo contactó a Apple sobre los reclamos de la demanda, pero no hemos recibido respuesta.



G/O Media may get a commission Pre-order AnkerMake M5 3D Printer 5X Faster Printing and AI Camera

Print Time Cut by 70% | Smooth 0.1 mm Detail | Built-In AI Camera Monitoring | Multiple-Device Hub | Multi-Color and Material Kit Buy for $629 at Kickstarter Advertisement

“Los AirPods eran y son peligrosos cuando los usan consumidores con conocimiento común sobre las características y el uso común del dispositivo”, dice la denuncia. “Los AirPods, tal como se diseñaron, no se probaron lo suficiente y causaron eventos adversos dañinos que superaron cualquier utilidad potencial”.

Puedes leer la denuncia legal completa a continuación.