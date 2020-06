El modo incógnito de Chrome no es tan privado como imaginas, según esta demanda. Imagen : Google.

Google ha sido acusada de invadir la privacidad de millones de usuarios de su navegador, Chrome, al recolectar sus datos incluso cuando toman medidas para resguardar su privacidad, como navegar usando el modo incógnito o privado de Chrome. La demanda colectiva es de 5.000 millones de dólares.

Según la demanda, presentada en un juzgado de California, Estados Unidos, la empresa estaría violando la privacidad de sus usuarios de manera ilegal incluso cuando navegan en el modo incógnito, la función de Chrome que la empresa asegura permite navegar sin el riesgo de que tus datos sean guardados o recopilados por el navegador o por el mismo dispositivo en el que accedes, y ni siquiera se registre los sitios que has visitado.

Pero los demandantes aseguran que, aún así, Google estaría registrando esa información utilizando otras herramientas (como Google Analytics y Google Ad Manager, según el documento presentado ante el tribunal), lo que les permitiría saber qué páginas visitan los usuarios en modo incógnito y qué contenido consumen, para así aprender de sus intereses, algo que normalmente les permite ofrecer anuncios publicitarios más personalizados.

Por su parte, Google ha desmentido estas acusaciones en declaraciones a Reuters. La compañía asegura que no recopilan datos de usuarios en modo incógnito, sin embargo, también explican que “así como lo mencionamos cada vez que abres una pestaña en modo incógnito, algunas páginas web podrían ser capaces de recopilar información acerca de tu actividad al navegar”. No obstante, los abogados que representan a los demandantes creen que la compañía “engaña intencionalmente a los consumidores”. Google, como era de esperarse, también asegura que se defenderá de esta demanda en la corte. [Reuters vía The Next Web]