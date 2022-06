By

Diablo Inmortal por fin está disponible en móviles iOS y Android, aunque más bien deberíamos decir que está disponible en algunos móviles Android. Casi desde le primer momento tras su lanzamiento, diferentes foros como Reddit se han llenado de usuarios de móviles Samsung quejándose de problemas técnicos con el juego.



El principal problema es que las texturas gráficas no cargan, lo que a la postre hace el juego inj ugable. El fallo p arece afectar a algunos procesadores de la serie Exynos, pero ni Samsung ni Blizzard han logrado dar con qué chips son exactamente los que están dando problemas con el juego. En los comentarios al respecto se leen móviles antiguos como el Galaxy S10, el Note 10 o el A51, y al principio se pensó que podía ser un error limitado a procesado re s Exynos antiguos. Sin embargo , a medida que pasaba el tiempo también ha aparecido gente que está teniendo problemas con el Samsung Galaxy S22+ , por lo que no se sabe con seguridad si es un fallo del juego asociado a ciertos chips o hay más factores en juego.

Un portavoz de Blizzard ha explicado en Reddit que aún no han logrado dar con el problema y que hasta que lo hagan, la única solución es deshabilitar la descarga del juego en los móviles afectados. El problema parece no efactar en absoluto a los móviles Samsung con procesador Qualcomm. Si no estás seguro de qué versión tiene tu móvil puedes comprobarlo desde la sección de información del dispositivo en los ajustes de sistema. [SamMobile]