Dictionary.com entró en el territorio de la IA el martes cuando anunciado está agregando cinco términos relacionados

a su crecimiento lista de palabras . El sitio agregó un total de 566 palabras a su “caída de nuevas palabras de otoño” para reflejar los términos convencionales actualizados.La actualización incluye palabras recientemente revisadas como alucinar y actualizaciones de palabras que han ganado popularidad a medida que la inteligencia artificial se ha convertido en tema muy debatido. En su liberación de palabra

Advertisement

,Dictionary.com dijo: “Este año marcó un punto de inflexión en la conciencia general sobre la IA, sus capacidades y los términos relacionados con ella. cómo funciona (y, en algunos casos, cómo no funciona)”. El diccionario describe La IA generativa como tecnología que procesa indicaciones proporcionado por el usuario para luego crear texto, imágenes y audio. El diccionario también incluía “ chatbot”, un programa informático que responde a las consultas del usuario, y LLM (modelo de lenguaje grande) que se entrena usando algoritmos para procesar grandes cantidades de datos del lenguaje actual para “generar nuevos, respuestas naturalistas a las indicaciones”.La adición final es la expansión de ” alucinar” para incluir la definición de un programa de aprendizaje automático que produce información falsa que no fue intencionado por el usuario. Dictionary.com agregó que la gente debería “estar preparada para empezar a escuchar y leer sobre esto con un incremento de frecuencia, incluso en las discusiones sobre cómo los investigadores de IA todavía no comprenden completamente cómo sucede”. Dictionary.com explicó en su aviso que, además de las nuevas entradas, también incluía 2,256 definiciones revisadas y 348 nuevas definiciones. Aclaró además que “algunos de los términos en la lista a continuación tienen más de una definición”, y agregó: “Destacaremos solo los significados más relevante para este lanzamiento”. Dictionary.com comenzó a actualizar sus adiciones de palabras con más frecuencia y, en algunos casos, agregó más palabras que nunca, y el sitio publicó más que 15.000 nuevas palabras solo en 2020. Las palabras recién agregadas también incluyen “nepo baby”, que significa una celebridad que también tiene un padre famoso que se percibe como alguien que les ayuda a construir su éxito. y “contaminación de la información”, es decir, compartir información falsa, irrelevante o sesgada, así como sensacionalizar dicha información mientras se suprimen los hechos. . “Las palabras no dejan de aparecer, por eso estamos actualizando el diccionario con más frecuencia que nunca”, dijo Dictionary.com. “Y no solo sin palabras: esta actualización incluye una concentración increíblemente útil de términos para nombrar las complejidades de la vida moderna”.

The final addition is the expansion of “ hallucinate” to include the definition of a machine learning program “ prod ucing false information that was not intended by the user.” Dictionary.com added that people should “be prepared to start hearing and reading about this with increasing frequency—including in discussions of how AI researchers still don’t fully understand how it happens.”

Advertisement Advertisement

Dictionary.com explained in its notice that in addition to the new entries, it also included 2,256 revised definitions and 348 new definitions. It further clarified that “some of the terms in the list below have more than one definition,” adding, “We’ll highlight just the meanings most relevant to this release.”

Dictionary.com started updating its word additions more frequently and in some cases, adding more words than ever, with the site releasing more than 15,000 new words in 2020 alone.

Advertisement

Newly added words also include “nepo baby,” meaning “ a celebrity with a parent who is also famous, especially one whose industry connections are perceived as essential to their success.”

“The words don’t stop coming, so we’re updating the dictionary more frequently than ever,” Dictionary.com said. “And not just with any words: this update includes an incredibly useful concentration of terms for naming the complexities of modern life.”

Advertisement