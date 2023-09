Ha sido una noche muy ocupada en Trumplandia. La misma noche en que el expresidente fue encarcelado en Georgia, generando así una foto policial inolvidable—Trump también regresó a Twitter (que ahora se llama X, gracias a Elon Musk). De hecho, el primer tuit nuevo de Trump es su foto policial. Después de abandonar Georgia, Trump usó la foto y la noticia de su rendición a las autoridades del condado de Fulton como una oportunidad para promover su campaña presidencial 2024, desplegando un tuit simple pero muy trumpiano, que lee:

Es difícil no ver esto como un evento trascendental para Trump, a quien le encantaba tuitear, pero estaba enlatado sin contemplaciones desde la plataforma en enero de 2021, no mucho después de los disturbios del 6de enero. Los tweets de Trump fueron repetidamente culpado por animar a la multitud que finalmente irrumpió en el Capitolio. Ahora, después de dos años de éxodo del sitio, Trump parece haber elegido este particular momento para relanzar su carrera postal. Probablemente podría haber regresado al sitio mucho antes. En marzo de 2022, Elon Musk dijo que

él estaría abierto Sin embargo, Trump esperó extrañamente hasta este momento particular para regresar al sitio. En abril pasado, Trump incluso afirmó que no tenía interés en volver a Twitter, llamando al sitio “aburrido” y lleno de bots; en ese momento, el expresidente dijo además que prefería permanecer en él. su sitio de imitación de Twitter, Verdad social. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado. Mientras Trump lucha contra un enjambre de batallas legales y al mismo tiempo se prepara para otra candidatura presidencial, Debe parecer muy difícil evitar el atractivo de un altavoz como Twitter (X, lo que sea). Como un púlpito desde el cual Trump puede continuamente Para sacar su versión de la historia, la plataforma es prácticamente inigualable en la Web.

Los secuaces de Trump ciertamente no han perdido tiempo en sacar provecho de la foto policial de Trump, usándola para obtener apoyo para el asediado expresidente. La reaparición de Trump en la plataforma fue básicamente tratada como una fiesta por ciertos sectores de Twitter, con “ÉL HA VUELTO” como tendencia en el sitio. Entre otras voces emocionadas que hablaron el jueves por la noche, la acólita de Trump, negacionista de las elecciones y candidata a gobernador de Arizona, Kari Lake, tuiteó que La foto policial del ex presidente fue un “grito de guerra” para sus partidarios: Mientras tanto, Don Jr. también tuiteó la foto, afirmando que su padre pronto “vendría por” el “Estado profundo”, lo que sea. Eso se supone que significa.

Las voces conservadoras básicamente han tratado los problemas legales de Trump como una plataforma de lanzamiento para la campaña 2024 del expresidente. Esta ha sido una preocupación constante expresada por comentaristas liberales: que el equipo de Trump utilizaría sus procedimientos judiciales como manera de galvanizar su campaña y obtener apoyo más enérgico de su base menospreciada. Parecería que esas predicciones, hasta ahora, se están haciendo realidad.

