La canción Drake y The Weeknd, generada por IA, presentada a los Grammy

A medida que la marea de innovación descabellada en IA continúa golpeando nuestra sociedad, la música está demostrando ser un campo de batalla. Canción generada por IA llamada “Heart on My Sleeve” Imitó la voz y estilo de Drake y The Weeknd, esa misma canción ha sido presentada a los Grammys.

La pista fue desarrollada por una persona misteriosa conocida simplemente como Ghostwriter977 y contó con voces creadas con inteligencia artificial. Ahora, se informa que Ghostwriter977 ha enviado la canción para la ceremonia de premio más codiciada de la industria musical en el Mejor Rap Categorías de Canción y Canción del año de acuerdo a a Variety. La presentación se produce mientras la industria musical todavía está descubriendo cómo avanzar con la amenaza existencial de que la IA desplace productores, compositores y compositores humanos. Si bien la canción fue rápidamente retirada de los servicios de transmisión, aparentemente es completamente elegible para ser considerada para un Grammy.

“Tan pronto escuché ese disco supe que iba a ser algo con lo que tendríamos que lidiar desde Desde el punto de vista de la Academia, pero también desde el punto de vista de la industria y la comunidad musical”, Harvey Mason Jr., CEO de Recording Academy. dicho al New York Times. También dijo: “En cuanto al lado creativo, es absolutamente elegible porque fue escrito por un humano”.

A principios de este verano, Mason Jr. presentó el nuevas reglas sobre cómo la Academia de Grabación manejaría las presentaciones de IA.Mason Jr. dijo que se puede enviar música asistida por IA, pero sólo los humanos, que deben haber “contribuido mucho”, ser premiado. Por ejemplo, en una categoría de composición como Canción del año, la mayoría de la canción nominada tendría que estar escrita por un creador humano, no una IA generativa basada en texto como ChatGPT. Dado que Ghostwriter977 es humano, ellos ganarían el premio, no The Weeknd ni Drake, aunque es No está claro cómo responderán los votantes de los Grammy si uno de los suyos es falsificado por una computadora.

Drake y The Weeknd no son los únicos artistas que se hacen pasar por un programa de computadora. Ghostwriter977 reveló recientemente en Twitter que habían creado un canción con las voces de 21 Savage y Travis Scott (y suena aterradoramente preciso). Al mismo tiempo Se vendieron pistas falsas de Frank Ocean por miles de dólares en línea—Esas pistas fueron promocionadas como filtraciones inéditas, pero fueron creadas con IA. Universal Music Group también rogó a los servicios de streaming que impidan que la IA acceda a datos musicales En un intento por detener la proliferación de entrenamiento de IA para sonar como músicos populares. Más recientemente, Spotify ha eliminado miles de canciones generadas por IA desde la plataforma.