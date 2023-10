El director de Leprechaun recuerda 30 años de terror de cuatro hojas

Estrenada en 1993, comedia de terror Leprechaun presentó una publicaciónSauce Warwick Davis jugando contra tipo como el monstruo del título, y presentó al mundo una pre-Amigos Jennifer Aniston. Genó una franquicia de ocho películas, todas las ahora en Hulu—y io9 estaba emocionado de charlar con Mark Jones, quien escribió y dirigió la primera película y creó un fenómeno de terror en el proceso.



No habrá un cuestionario sorpresa, pero aquí está la serie completa: Leprechaun (1993), Leprechaun 2 (1994), Leprechaun 3 (1995), Duende 4: En el espacio (1997), Duende en el capó (2000), Duende: Back 2 the Hood (2003), Duende: Orígenes (2014), y El regreso del duende (2018). Y tal vez una novena película en camino? Siga leyendo nuestra entrevista con Jones para más.

Advertisement

Cheryl Eddy, io9: Si lees algo sobre la película de 1993, encontrarás historias sobre cómo sufrió algunos cambios tonales a medida que se estaba uniendo, desde el terror puro hasta la comedia y algunas mejoras sangrientas. ¿Es eso exacto? ¿Cómo fue esa experiencia desde tu punto de vista? de vista?

Marcos Jones: Bueno, el guión pasó por diferentes borradores. Cuando Trimark dijo que le iban a dar luz verde, lo había convertido en una especie de comedia. . Había hecho una especie de cosa de terror, pero siempre quise que el personaje del duende fuera algo con personalidad, así que no era como una película de terror. El estudio se resistió mientras estábamos preparando y dijeron: “Bueno, tal vez deberíamos Saca algo de comedia”. Y yo dije: “No, eso es lo que tiene encanto y lo hace diferente”. Yo quería que ser a Scooby Doo una especie de tono de acción en vivo porque solía escribir dibujos animados y escribía [para] Scooby Doo. Así que hubo una serie de escenas de comedia que fueron recortadas y creo que, ya sabes, hay un recorte del director allí; deberíamos encontrar [las escenas y agregarlas de vuelta]. Pero creo que era suficiente de lo que quería que fuese Creo que a los niños les gustó. Lo encontraron.

Advertisement Advertisement

Creo que mucha gente, una vez que la película se convirtió en una especie de clásico de culto, ahora dice: “Oh, sí, nosotros [ estaban a favor de] toda la comedia”. Todo estaba escrito y filmado, excepto unas cuatro o cinco escenas que recorte. Seguí empujando. Me hubiera gustado que tuviera un poco más comedia, y [ser más ] exagerada ... hubo algunas inserciones de gore, pero prácticamente era el tono. Querían que fuera un poco horrible y que tuviera clasificación R, porque los niños no quieren ir a ver una película que no sea Clasificación R. Es gracioso, incluso si eres menor de 17 años, piensas que si no tiene clasificación R, será para bebés. . Así que estaba de acuerdo con obtener una R, pero lo que creo que funcionó fue por lo que seguí luchando, que es no aceptar Es una comedia de terror divertida y creo que prevaleció.

io9: Escribiste y dirigiste la primera película y produjiste la secuela, pero ¿cuál fue tu participación en el resto de la serie?

Advertisement

Jones: Felizmente, solo financiero y crediticio. Pero disfruté hacia dónde iban; Warwick conocía su carácter. Nos topamos con el número siete, Duende: Orígenes, y pensé que estaba completo: no usaron Warwick. Fue un cambio total. Supongo que querían hacer un horror puro y no creo que haya funcionado tan bien. [Pero entonces] número ocho, El regreso del duende, fue básicamente una secuela de mi primero. No tenían a Warwick, pero usaron a un actor que realmente hizo un Buen trabajo al conseguir el personaje, pensé.

io9: ¿Qué pensaste de la dirección que tomó la franquicia, con el Leprechaun yendo al espacio y al “campo” (dos veces )? ¿Tienes alguna favorita entre las secuelas?



Advertisement

Jones: Bueno, probablemente, otra vez, El regreso del duende era mi favorito. Pero me gusta en el capó y Atrás 2 el capó. Pensé que se divirtieron con eso y Warwick mantuvo viva la comedia. Pensé que el número tres en Las Vegas era algo interesante. cuatro, En el espacio, fue un poco exagerado. Pero a algunas personas les encanta. Ya sabes, es gracioso, hay personas que [dicen] el número cuatro es su favorito, [o] es el menos favorito. Hay personas que, el uno, es su favorito, [y para algunos, es] no es su favorito. Así que obviamente hicieron lo suficiente para complacer a mucha gente. Estoy feliz de que va y y creo que ‘van a hacer otra, un reinicio, que creo que va a tener mayor presupuesto, tal vez teatral. Les gusta contarme demasiado porque piensan que les pediré más dinero.

Advertisement

io9: Tener toda la serie en Hulu definitivamente ayudará a que la gente se entusiasme con ella. ¿Estás deseando que la gente descubra la serie? ¿Por primera vez ahora que va a tener esta gran plataforma?

Jones: Creo que es genial que lo estén haciendo. Todo el mundo debería echarle un vistazo. No hace mucho, un niño de ocho años niño descubrió que yo Leprechaun y él dijo: “me encanta” Leprechaun¡! ¡Los he visto todos!” Así que los niños de ocho años todavía se están contagiando Leprechaun Eso salió, ya sabes, hace 30 años.

Advertisement

io9: ¿Por qué crees que la Leprechaun ¿Las películas tienen una popularidad tan duradera?

Jones: Hay una especie de comodidad simplista en ello. No intentaba ser algo que no es. El primero, fue divertido y no se lo tomó demasiado en serio, y creo que Warwick es una gran parte del porqué. Él simplemente era Ese personaje. Lo hizo suyo. Él hacía cosas en el set y yo decía: “Oh, eso es genial, simplemente Haz eso”. Y luego continuó. Es la química: funcionó. Nunca se puede predecir por qué, y me sorprende, muy Felizmente, pero quién sabía después de que hicimos el primero: esperaba que simplemente se editara en video y ganara algo de dinero. No pensé que habría dos , y tres , y cuatro... pero estoy muy feliz porque amo el personaje y [fue la primera película que dirigí]. Así que eso siempre es especial.

Advertisement

io9: Como mencionaste, Warwick Davis aportó mucho a esa primera película y ayudó a darle forma al personaje en el futuro. Pero mucho la gente lo sabe Leprechaun porque está protagonizada por una entonces desconocida Jennifer Aniston. ¿Qué te hizo querer elegirla para ese papel?

Jones: Te lo diré simplemente, buscábamos cosas desconocidas porque estábamos pagando una escala. Sólo necesitábamos a la chica adecuada para interpretar el papel. principal humano. Mi directora de casting, Lisa London, la trajo; vimos unas 30 o 40 chicas, y cuando ella entró, mi equipo de producción mi pareja y yo la miré y dije: “Espero que ella pueda actuar”, porque ella simplemente tenía un carisma. Ella realmente lo tenía. No sé quién era. Ella había hecho un par de episodios de televisión, pero yo no tenía ninguna idea. Ella simple Era algo único y obviamente podía verlo en la habitación. Y ahora ella está Jennifer Aniston, así que obviamente funcionó. Pero recuerdo haber peleado un poco con el estudio para elegirla. Ahora, si hablas con todos ejecutivo, van a decir: “No, no, queríamos a Jennifer desde el primer día”. Bueno, no lo hicieron, lo cual es siempre divertido, pero lo sí. Había algo especial [sobre ella]. Y ella era una profesional, sabía lo que estaba haciendo, Ella se divirtió mucho. Fue su primera película. En ese momento fue una buena experiencia para todos.

Advertisement

All eight Leprechaun Las películas ahora se transmiten en Hulu.

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

Advertisement