Hace dos años declaré mi amor sincero a un portátil. Aquel ordenador de Asus —el ZenBook Pro Duo— era una auténtica maravilla, pero tenía un precio prohibitivo que hacía que nuestra relación no pudiese pasar a mayores. Sin embargo, desde Asus han decidido perseverar con la idea de la doble pantalla y han terminado dando con una versión más asequible con las que conquistar a los amantes de la multitarea.

Si eres de esos que, como yo, disfruta haciendo tetris con sus ventanas y sus aplicaciones en aras de una mayor productividad, quizás te interese seguir leyendo, porque eso es justo lo que Asus busca que hagas con su último ZenBook Duo.

ZenBook Duo (2021) ZenBook Duo (2021) ¿QUÉ ES? La última versión de uno de los portátiles de pantalla doble de Asus PRECIO 1500€ NOS GUSTA Su pantalla secundaria es realmente útil y se ve mejor que antes, Asus ha incluido algunos trucos de software interesantes, buen número de puertos, diseño compacto NO NOS GUSTA Las teclas están demasiado juntas y el touchpad es algo estrecho; no podrás sacar gran provecho al stylus

Como ya has visto arriba, esta no es la primera vez que Asus lanza un portátil de doble pantalla. Se estrenó con el ZenBook Pro Duo, un portátil de alta gama a un precio prohibitivo que hacía que apostar por esa segunda pantalla no saliese tan a cuenta. Pero esto no es lo que ocurre con el ZenBook Duo 14, que ha sabido mantener la esencia de su predecesor y aportar algunas mejoras a la ecuación.

Por fuera no ha cambiado gran cosa. Nos encontramos el mismo chasis de metal y aluminio, el touchpad sigue desplazado a la derecha para mantener el diseño compacto del ordenador, y su pantalla Full HD es una versión reducida (14 pulgadas) de la que tenía el ZenBook Pro Du o. Eso sí, ahora su segunda pantalla se eleva ligeramente cuando abrimos el ordenador . Est o hace que la legibilidad de esta segunda pantalla sea mucho mejor y que el hueco que hay entre ambas pantallas se reduzca. De paso, también ayuda a qu e la refrigeración del ordenador sea más eficiente , así que ahí Asus ha conseguido matar dos pájaros de un tiro.

Pero hablemos de esa segunda pantalla. Básicamente esa pantalla de 12,6 pulgadas que ves en la parte de abajo, que ha sido bautizada como ScreenPad Plus, funciona como si fuese un segundo monitor a tu disposición. Y hay que reconocer que, salvo en algunos casos, cumple con su cometido a la perfección. En la ScreenPad Plus podrás colocar los programas y menús que se te antojen. Por mi tipo de trabajo y el hecho de que jamás piso una oficina, agradezco enormemente tener una segunda pantalla dedicada a mis chats de Slack con mis compañeros o nuestros feeds de redes sociales . Pero quizás a ti te venga bien tener una hoja de cálculo abierta, tu bandeja de entrada o sencillamente te gustaría ver un vídeo de YouTube mientras haces otras tareas. Tu decides el uso que le quieras dar a esa segunda pantalla.

Lo mejor de todo es que Asus ha pulido enormemente todo el software del ZenBook Duo para que configurar esta la segunda pantalla resulte cómodo e intuitivo. Puedes enviar aplicaciones de una a otra pantalla con un solo clic, guardar tus programas favoritos y su distribución para que se abran todos a una y hasta duplicar la pantalla de tu teléfono en la ScreenPad Plus .

Además de todo esto, Asus ha pensado también en todos aquellos que vayan a utilizar el ZenBook Duo para labores más “creativas”, y ha creado una herramienta nueva especial dedicada para la suite de Adobe, que permite colocar sobre la ScreenPad Plus una serie de menús y atajos completamente personalizables que se puede utilizar en programas como Photoshop, Lightroom o Premiere. Quizás pueda resultar especialmente útil en tu flujo de trabajo tener algunas herramientas de las que utilizadas habitualmente (tampón de clonar, máscaras, pinceles...) mucho más accesibles. Y como ambos paneles son completamente táctiles, podrás hacer los ajustes que quieras directamente sobre la pantalla con el dedo o con el stylus que viene con el portátil .

Es im portante puntualizar qué tipo de cosas se pueden hacer con este ZenBook Duo. La versión más básica del ordenador que se vende en España cuenta con 16GB RAM, 1 SSD de 1TB, una tarjeta gráfica dedicada Nvidia MX450 y un estupendo procesador de 11ª generación Intel Core i7. Con estas especificaciones no tendrás ningún problema con las tareas básicas de ofimática que puedes buscar en un portátil ni con otras algo más pesadas como edición de fotografía. ¿Edición y postproducción de vídeo ? Dependerá de la complejidad de tus proyectos, pero se defenderá . Y si estás pensando en utilizarlo para jugar a títulos con gráficos exigentes , definitivamente tendrás que probar suerte en otro lado . Eso sí, si lo de la segunda pantalla te parece imprescindible, siempre puedes apostar por la versión gaming de Asus : el ROG Zephyrus Duo.



A pesar de que el ZenBook Duo sea estupendo para la multitarea, tenga un buen puñado de puertos y brille también en otros apartados como la batería —capaz de aguantar unas 11 horas con las dos pantallas y más de 15 sin la ScreenPad Plus activa — también implica algunas pequeñas concesiones. La más relevante de todas ellas es que, para mantener ese formato compacto, el teclado se nota un poco... apelmazado. He sido capaz de acostumbrarme a utilizar el estrecho touchpad situado a la derecha, pero he de reconocer que escribir en esas teclas tan juntas me ha resultado algo incómodo . Ah, y tampoco cuentes con hacer grandes virguerías artísticas con el stylus, descubrirás que utilizarlo sobre la pantalla con esa angulación y apoyo es notablemente más molesto y menos preciso que sobre una tableta gráfica.

Es cierto que el ZenBook Duo puede costar algo más que un portátil con especificaciones similares y que, como ya hemos dicho, su diseño implica hacer algunas concesiones , pero si eres un enamorado de la multitarea, la posibilidad de poder llevar contigo a todos lados una segunda pantalla en ese formato compacto bien puede merecer ese desembolso extra .