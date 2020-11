Filed to:

Captura de pantalla : Jessie Carabajal / YouTube

Probablemente ya sepas que los hornos microondas pueden producir interferencias que afectan a la señal de las redes wifi, pero una cosa es saberlo y otra es verlo con toda claridad. Un youtuber llamado Jessie Carabajal muestra la potencia de esa interferencia con un sencillo pero interesante experimento.



Lo que Carabajal ha hecho es simplemente sentarse al lado del microondas con un ordenador portátil conectado a un dispositivo de análisis de redes que mide el espectro electromagnético en la estancia en tiempo real. Después ha sintonizado el dispositivo en la frecuencia de 2,4GHz y ha encendido el microondas. Esto es lo que ocurre.

El ancho debanda de la red en algunos canales sobre la banda de los 2,4GHz cae de 30-50mbps a solo 6-7mbps. No es algo que ocurra en todos y cada uno de los canales, pero definiti vamente puede inducir a caídas dramáticas en algunos de ellos. Carabajal explica que en anteriores pruebas pudo incluso ver como algunos canales perdían completamente el ancho de banda hasta caer a 0mbps.

Los microondas y los routers usan el mismo tipo de energía electromagnética, y de hecho ambos operan sobre la banda de los 2.4Ghz con la única diferencia de que los microondas emiten su radiación con una energía mil veces superior. La mayor parte de los microondas suelen tener una potencia de entorno a los 1.000 vatios. Los routers raramente superan los 100 milivatios . Por si tenías curiosidad, harí an fal ta alrededor de 10.000 routers dispuestos en el ángulo correcto s obre una enorme antena parabólica para que sus emi siones pudieran cocinar algo.

Aunque los microondas emiten su radiación para calentar los alimentos dentro de una jaula de Faraday, ese contenedor no es perfecto y normalmente se filtra un poco por la puerta, suficiente para interferir en nuestra red wifi.

Si tenemos dispositivos electrónicos conectados cerca de un microondas y no podemos moverlos la solución más sencilla es conectarlos a la banda de 5GHz, que como se ve en el experimento no se ve afectada en absoluto por la actividad del horno. [Jessie C arabajal]