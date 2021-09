By

Enhorabuena a Daniil Medvedev, quien hace unas horas no solo hizo un servicio al mundo al derrotar a Novak Djokovic, sino que al hacerlo de alguna manera encontró la manera de deslizar un homenaje a, de entre todas las cosas, la serie FIFA de EA Sports en sus celebraciones.



Como puedes ver aquí, después de cerra el partido, Medvedev evita las celebraciones tradicionales como apretar los puños y saltar de alegría a favor de ... caer muerto.



Probablemente esté muy cansado, pero aún así, ¡es muy extraño! Sin embargo, es menos extraño cuando le dejas intentar explicarse ante el 99% de los espectadores que no tendrían idea de lo que estaba haciendo, cuando en su entrevista posterior al juego dice “Solo las leyendas entenderán que lo que hice después del partido es L2 + izquierda”.



Dado que eso en realidad no explica una mierda, permítanme explicarlo si no has jugado a FIFA recientemente. Durante los últimos años, cuando marcas un gol, puedes elegir entre tus propias celebraciones, más o menos de la misma manera que podrías lanzar algunos golpes en un juego de lucha. Hay algunas pulsaciones de botones disponibles para celebraciones básicas o de marca registrada, claro, pero como Medvedev explica, también hay celebraciones especiales disponibles en ciertas circunstancias o después de hacer ciertas pulsaciones de botones.



Uno de ellos es el “Dead Fish”, también conocido como el “Brick Fall”, que se realiza manteniendo L2 + empujando hacia la izquierda en el joystick derecho, que es lo que estaba haciendo Medvedev al caer a la cancha.



El valor cómico de la celebración del FIFA (y su contraparte de la vida real) está en la caída en bucle, por lo que el lento ascenso de Medvedev a la superficie de la cancha no tiene el mismo efecto. Por otra parte, el US Open se juega en cancha dura, por lo que es mejor para todos nosotros a que “El campeón del US Open se disloca el hombro en la celebración de la victoria”.



Djokovic, el número uno del mundo, buscaba convertirse en el primer jugador masculino en 52 años en hacerse con el Grand Slam, ganando los cuatro títulos principales (a su vez llamados “títulos de Grand Slam”) en un solo año.