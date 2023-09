El director ejecutivo de Warner Music Group dice que deberíamos adoptar la IA en la industria musical

como el Writers of America llega a un acuerdo con estudios de cine y televisión Sobre el uso de la IA en Hollywood, parecería que la industria de la música también está en la mira. El grupo Robert Kyncl cree que la IA es algo realmente bueno para la industria musical, en realidad. TechCrunch reportado sobre la postura de Kyncl, que fue revelada durante una aparición en la 2023 Conferencia de código.



“Hay que abrazar la tecnología, porque no es como si se pudiera poner la tecnología en una botella... como si el genio no regresara adentro”, dijo Kyncl, citado por el medio.

Un tema que es una prioridad para los creativos hoy en día es protegerse de la IA que estafa su trabajo. Kyncl citó su tiempo en YouTube, durante el cual se desempeñó como jefe de negocios de la compañía durante más de una década. El equipo de la plataforma para compartir videos desarrolló un sistema llamado Content ID para detectar cuándo se ha utilizado música con derechos de autor en un video subido. Ese sistema luego marca el video y evita que gane dinero. Según TechCrunch, Kyncl dice que Warner Music Group está buscando crear un sistema similar para proteger su plantilla, quienes pueden optar por no participar si así lo desean.

“Construimos un negocio multimillonario [en YouTube], que ahora es un negocio multimillonario por año”, dijo Kyncl. Fue una fuente de ingresos increíble para todos. La IA es eso, con nuevas súper herramientas. Necesitamos abordarla con la misma consideración y tenemos que asegurarnos de que los artistas tengan opción”.

Si bien el ID de contenido de YouTube puede ser impredecible en su detección y ha causado muchos problemas Para los creadores, la detección de IA podría ser significativamente más difícil de lograr. A principios de este mes, OpenAI aceptado que por el momento no existen detectores que puedan “Distinguir de manera confiable entre contenido generado por IA y contenido generado por humanos”.

Tal como están las cosas, la industria de la música está bastante dividida en todo este asunto de la IA. En agosto, se reveló que Google y Universal Music Group estaban en conversaciones para licenciar voces de artistas para recrear sus voces con inteligencia artificial usando una pieza de software. Con esta herramienta, los fans pueden crear cualquier canción que quieran usando su la voz de su artista favorito, pero ese artista recibirá una compensación como titular de los derechos de autor. De manera similar, Google y UMG impulsaron su asociación con la increíblemente vaga incubadora de YouTube eso verá cómo los artistas guían el enfoque de YouTube para lidiar con el contenido musical generado por IA. Los intentos de UMG de atar al bronco de la IA llega después de que el sello discográfico solicitara servicios de streaming como Spotify y Apple Music dejarán de permitir que el aprendizaje automático se capacite en sus servicios.

Pero los esfuerzos de la industria musical para frenar a los sinvergüenzas que utilizan IA para estafar las voces de músicos contratados se producen en medio de una marea. oleada de pistas falsas. A principios de este año, las pistas filtradas de Frank Ocean se vendieron en Discord por miles de dólares, solo para más tarde ser revelado que esas canciones fueron completamente fabricadas con inteligencia artificial. Mientras tanto, en abril, un Colaboración generada por IA entre Drake y The Weeknd llamado “Heart on My Sleeve” se volvió viral antes de ser retirada de las plataformas de streaming. Este mes , el escritor de esa canción, conocido sólo como Ghostwriter977, presentó “Heart on My Sleeve” a los Grammys en las categorías Mejor Canción de Rap y Canción del Año. El CEO de Recording Academy, Harvey Mason Jr., inicialmente dijo que la canción sería elegible para ser considerado para los premios, antes de retractarse de esa postura ya que la semejanza de Drake y las voces de The Weeknd no fueron obtenidas legalmente o autorizado por los respectivos artistas.