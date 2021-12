By

Cuando se estrenó El juego del calamar el pasado mes de septiembre de 2021, rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial y una de las series más exitosas en la historia de Netflix. El servicio de streaming claramente quiere continuar con esta franquicia, y ahora su creador ha confirmado que está en negociaciones no solo para una sino para dos nuevas temporadas de la serie.

Las declaraciones de Hwang Dong-hyuk al respecto del futuro de su serie han ido, digamos, cambiando con el paso del tiempo. Originalmente no estaba del todo convencido de que El juego del calamar tenía que continuar con mas episodios, y con el tiempo llegó a declarar que sí, que haría una segunda temporada, básicamente porque los fanáticos (y Netflix) “no le dejan opción”, un comentario que nos podríamos tomar tanto en broma como en serio. Ahora, parece que sus planes podrían expandir la historia más allá de esa segunda temporada.

Hwang, en una entrevista con la radio coreana KBS, mencionó: “estoy en conversaciones con Netflix acerca de la temporada 2 y también de la temporada 3. Llegaremos a una conclusión muy pronto”, asegurando que sabe que “todos están esperando [una nueva temporada], así que estamos pensando de manera positiva acerca de la creación de esos nuevos episodios”.

Por supuesto, la segunda temporada continuará directamente los acontecimientos del final de la primera, como Hwang ya dijo en el pasado: “Les puedo prometer esto… [el protagonista] Gi-hun regresará, y hará algo por el mundo”, y recientemente confirmó en una entrevista que la temporada 2 estará centrada directamente en el personaje de Seong Gi-hun, y la gente que el conoce, junto a las personas que está persiguiendo. También en la temporada 2 podría tocar el tema de la policía y lo “tarde que pueden actuar a veces, tanto en Corea como en el mundo entero, y por ello a veces hay más víctimas. Eso es algo que también podríamos explorar en la segunda temporada”.

¿Y qué explorará en una tercera? Eso está por verse, pero lo cierto es que, como ya he mencionado en anteriores ocasiones, El juego del calamar tiene el potencial suficiente para convertirse en otra gran franquicia para Netflix, no solo centrándose alrededor de los “juegos” en el presente de Corea sino también en el pasado con alguna precuela, o en otros países, dado que en la serie ya se mencionó que hay “juegos” en distintas partes del mundo. [The Korea Times vía Kotaku]