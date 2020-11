El curioso motivo por el que había un entramado de túneles bajo los estudios de Disney originales

Imagen : Disney/YouTube

¿Qué tienen en común París, los estudios de Disney y los refugios nucleares? Exacto, ¡ túneles !

Sí, así es: existe una r ed de túneles ocultos bajo los edificios originales de Walt Disney Studios . Lo cuál hace que todo lo que gira en torno a las películas de animación de Disney tenga un mayor halo de intriga y misterio . En un ví deo que han subido en el canal Disney Parks, la directora de los Archivos Disney, Becky Cline, muestra el cuidado y la dedicación con que crearon los estudios originales de Disney y el papel que tenían este fascinante conjunto de túneles subterráneos.

Por extraño que parezca ahora la existencia de estos túneles, en su momento tenían un sentido racional , ya que permitían a los animadores mover las celdas de animación de un edificio a otro sin que se dañasen por el camino o se viesen expuestas a los elementos .

Con las técnicas de animación de h oy en día, ya no son necesarios realmente estos túneles subterráneos . Y esto es una pena. No me digas que no sería mucho más épico si tuviesen que viajar través de un entramado oculto de túneles subterráneos antes de que las pudiésemos ver el resto de los mortales .