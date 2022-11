“ Os escribo esta tarde con una increíble sensación de gratitud y humildad ( y, debo admitir, un poco de asombro) con la noticia de que regreso a The Walt Disney Company como presidente ejecutivo”. No eres el único sorprendido, Bob. No eres el único...



La frase pertenece a un comunicado interno envi ado por Robert Iger a los empleados de Disney. Iger, por si no te suena el nombre, ha sido el máximo responsable de la compañía entre 2005 y 2020. Es, en otras palabras, el responsable de la compra de Marvel, de la de LucasFilm, de la de 20th Century Fox, y de la creación del servicio de Streaming Disney Plus. Básicamente Iger es el que ha convertido a Disney en el gigante que es hoy. En 2020, justo con el inicio de la pandemia, Iger se retiró para dejar paso a otro Bob, Bob Chapek, que ha estado al frente de Disney desde entonces.

Algo huele a quemado en esta decisión que aparentemente se ha tomado con más urgencia de lo normal . A día de hoy, Iger tiene 71 años, casi una década más que Chapek. Pese a ello, los que realmente mandan en la compañía, que son los accionistas, no han tenido inconveniente en sacar a Iger de su retiro para volver a ponerlo al frente de la casa del ratón durante un mínimo de dos años. En ese tiempo será de nuevo el respo ns able de crecimiento estratégico de la compañía y tendrá un trabajo adicional: elegir y formar al que será su sucesor.

Por supuesto, la salida de Chapek ha sido amistosa, al menos de puertas para fuera. En un comunicado, la presidenta del Comité de dirección Susan Arnold ha agradecido a Chapek su servicio como CEO de Disney y el haber estado al mando de la compañía durante los tumultuosos retos que generaron los primeros años de pandemia.

Entre bambalinas, l o cierto es que las decisiones de Chapek no han sido del gusto de todos. Lo primero que le pasó al ponerse al frente de Disney fue que le estalló la demanda de Scarlett J oh ansson en la cara. Más adelante, Chapek cayó en otro pozo al enfrentarse con Pixar por el estreno de Red en Disney Plus . L os confinamientos por Covid estaban remitiendo, y e n Pixar querían estrenar Red en cines. La nagativa de Chapek añadió más leña a un fuego que ya era muy grande , sobre todo después de que Onward, Raya and the Last Dragon, Soul y Luca básicamente quemaran su primer y mejor oportunidad estrenándose primero en Disney Plus. Recientemente, el CEO saliente llegó a decir que a los adultos no les gustan las películas de animación.

Queda la duda de si Chapek tiene algo que ver en los tibios resultados que han tenido las últimas películas y series de Marvel. Sea cual sea el caso, su marcha y el regreso de Iger han sido recibidos con un subidón del 9,3% en las acciones de la compañía, así que al menos los que manejan el dinero están muy contentos.