Among Us es uno de esos juegos que ha labrado su propia leyenda a base de memes. Este disfraz promete hacer esa leyenda aún mayor. Se trata de un disfraz hinchable muy parecido al del Tyran nosaurus que tan buenos momentos nos ha dado ya.



La indumentaria es tan minimalista que resulta ridícula. Apenas es un habitáculo con dos patitas y una mochila atrás . P ero debe ser ridícula si quiere ser fiel a los hilarantes miembros de la tripulación creados por Innersloth. El disfraz es, además una licencia oficial creada por YuMe, un fabricante de juguetes que ya vende peluches y otras figuras oficiales del popular juego. Existen dos versiones del disfraz, una para adultos que cuesta 49 dólares, y otra más pequeña para niños que cuesta 39.

Si estás pensando en quedar con los amigos para disfrazarte de la tripulación de Among US este Hallowen probablemente no has sido el único. El disfraz ha tenido tanto éxito que desde Th e Nerdist informan que está agotado en todas las tiendas que han mirado. De hecho, un vistazo a la tienda oficial en Amazon, en Wal-Mart o en Party City confirman este punto. Desde la cuenta oficial del juego en Twitter explican que la primera remesa se ha agotado en minutos y que están trabajando para reponer el stock lo más rápido posible.

Todo esto se refiere, por supuesto, al mercado estadounidense. Encontrar el disfraz desde otros países puede ser un reto incluso mayor. En algunas páginas hay disfraces hinchables no oficiales, pero les falta el toque del visor con efecto espejo. Desde luego no parecen algo que sea buena idea hacer en casa uno mismo a menos que seamos unos manitas. Por cierto, y por si te lo estabas preguntando igual que yo, el disfraz tiene unas cremalleras para poder sacar las manos... o los tentáculos.