Blumhouse Productions se ha convertido en uno de los nombres más populares y emocionantes para los fanáticos del cine de terror. Después de todo, este estudio, fundado en el año 2000, es el responsable de películas como Insidious, Paranormal Activity, The Black Phone, Get Out, Us y la terrorífica Sinister, entre muchas otras.

Y ahora Blumhouse también hará videojuegos.

La empresa, que recientemente vio el estreno exitoso de la película M3GAN y que fue uno de los estudios encargados de la última trilogía de Halloween, ha anunciado que se expandirán al mundo de los videojuegos con una nueva división, llamada Blumhouse Games, y trabajará en “juegos originales de terror para consolas, dispositivos móviles y PC”.

Esto no quiere decir que serán los desarrolladores de estos juegos, sino más bien como un distribuidor que trabajará codo a codo con los estudios de desarrollo, comenzando con estudios independientes en proyectos indie, según el comunicado, con presupuestos de 10 millones de dólares o inferiores, una cifra que para mortales como nosotros puede sonar muy grande, pero en el mundo del desarrollo de videojuegos es limitada, en especial si la comparamos con lo que cuesta desarrollar títulos “triple A”, los que fácilmente pueden alcanzar y superar la cifra de los 100 millones de dólares (y mucho más, en algunos casos).

Por ahora no han anunciado ningún proyecto en específico, pero según el nuevo presidente de Blumhouse Games, “existe una oportunidad única en el género del terror entre los juegos indie”, en ofrecer experiencias distintas y originales que destaquen en un mercado lleno de juegos de acción, entre otros. Por otro lado, la idea de un juego basado en las películas de Blumhouse no deja de sonar como una idea interesante, aunque no haya nada similar confirmado hasta la fecha. [vía Bloomberg]