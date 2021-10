El iPhone 13 ha estado a la venta durante toda una semana, lo que significa que los rumores sobre el iPhone 14 ya han comenzado a aparecer, por supuesto. Por ejemplo, tenemos estos nuevos rumores que indican que el iPhone 14 podría tener una opción de almacenamiento de 2TB.



Hay buenas razones para creer que esto podría ser así. Para empezar, con el nuevo iPhone 13, Apple duplicó el almacenamiento base en el 13 y 13 Mini de 64GB a 128GB y también lanzó una versión de 1TB para los modelos Pro. Esto es, sin duda, para ofrecer espacio suficiente para los archivos de video ProRes, que al igual que su equivalente fotográfico ProRaw, ocupan mucho mas espacio en el teléfono. (ProRes aún no está disponible en los modelos Pro, pero se espera que llegue pronto).

Pero aunque esto suena como una progresión natural, también hay razones para creer que no se hará realidad la supuesta filtración. Este año, los rumores sobre el evento anual de septiembre de Apple no fueron muy acertados, en comparación con años anteriores. De hecho, estos rumores de almacenamiento del iPhone 14 provienen de dos sitios con antecedentes de éxito y de fracaso en sus predicciones. El primero, Mydrivers (reportado por MacRumors), afirma que Apple está cambiando al almacenamiento a Flash QLC, que a su vez permitirá una opción de 2TB. Eso está parcialmente corroborado por un informe de DigiTimes (también reportado por MacRumors) que afirma que Apple está trabajando con proveedores para desarrollar “soluciones flash QLC NAND rentables”. Sin embargo, este último no menciona una opción de 2TB.

En cualquier caso, los rumores sobre el iPhone 14 comenzaron a aparecer ridículamente temprano: el primero de ellos apareció en abril. Hasta ahora, parece que a diferencia del iPhone 13, un teléfono considerado de generación “S”, es probable que el iPhone 14 incluya más cambios radicales. Eso incluye eliminar por completo el notch, el regreso de Touch ID a través de un lector de huellas dactilares en pantalla, procesadores más rápidos y mejores cámaras, e incluso un iPhone 14 de titanio. También se espera que la línea del iPhone 14 acabe con el iPhone Mini por completo, siendo reemplazado por un iPhone SE 5G y una versión más barata del Pro Max.

Pero basta de hablar de cosas que no veremos hasta el año que viene. Debido a los problemas de la cadena de suministro, esperamos al menos un evento más de Apple este otoño, probablemente centrado en dos MacBook Pros M1X. Los filtradores también dicen que el Apple Watch Series 7 podría comenzar a ser distribuido a mediados de octubre. En cuanto a los AirPods 3, de los que se rumorea desde hace mucho tiempo, DigiTimes (vía Cult of Mac) jura que los AirPods 3 llegarán antes de fin de año. Los rumores que rodean a los AirPods 3 han sonado mucho en 2021, pero no fueron presentados en el evento de primavera ni tampoco en el evento del iPhone en septiembre. Es posible que Apple los lance al mercado de manera sigilosa, para no restar valor a los MacBook Pros. Sea como sea, tendremos que esperar para saber si realmente llegan este año.