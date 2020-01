El mando de control de la Nintendo 64 estuvo cerca de tener una segunda pantalla

Pocos mandos de control en la historia de los videojuegos fueron sometidos a tantas torturas y complementos como el de la Nintendo 64. Se trata del primer mando de Nintendo que por fin incluyó palanca o joystick, y además, también contaba con una ranura para tarjetas de memoria y el pesado accesorio Rumble Pack (que añadía vibración). Por si fuera poco, este mando casi tuvo una segunda pantalla como accesorio, pero en cambio, habría inspirado otra consola clásica.



Si los juegos clásicos o retro de consola te interesan, así sea un poco, en especial lo que concierne al hardware y los accesorios que nunca vieron la luz del día, vale la pena seguir a Shane Battye en Twitter, que comparte historias y fotos de su impresionante colección de hardware y sistemas de desarrollo de juegos retro. Hace unos meses, compartió imágenes de un raro prototipo de mando de N64 con un diseño de joystick que se veía superior al que Nintendo usó en la versión final del control, y ahora Battye ha compartido un hallazgo aún más raro que podría haber hecho de la N64 la consola preferida por los fanáticos del deporte.

En un antiguo número de la revista Electronic Gaming Monthly fue revelado que un desarrollador llamado Dane Galden creó un accesorio de segunda pantalla para la N64, que agregaba una pequeña pantalla al mando que solo podía ver quien lo estaba usando. En esencia era similar a la segunda pantalla de la Nintendo DS que permitía mostrar elementos del juego fuera de la pantalla principal, y según Galden, se inspiró en los intentos de su hermano de hacer trampa mientras jugaba al fútbol y miraba qué jugadas estaba seleccionando. Sin embargo, a diferencia de la segunda pantalla del DS, este accesorio era completamente pasivo y no solo carecía de la funcionalidad de la pantalla táctil, sino que también era monocromático con una resolución muy limitada.

A pesar de las limitaciones de hardware, ciertamente había un potencial interesante para un accesorio como este que permitía a los jugadores mantener en secreto las selecciones y opciones dentro del juego. Es cierto que este accesorio podría ser realmente útil en juegos de deportes, como el fútbol, donde seleccionar jugadas o elegir una alineación pueden ser cruciales para la victoria, pero los juegos de estrategia también podrían beneficiarse de una segunda pantalla. Recuerda que antes de que Internet fuera común, los juegos de consola multijugador requerían que todos compartieran la misma pantalla; la privacidad no era una opción a menos que pudieras confiar en tus amigos no mirarían (y no, no podíamos confiar).

El segundo accesorio de pantalla de Galden nunca entró en producción y en 2018 se vendió en eBay. La subasta incluyó algunos detalles interesantes sobre su desarrollo, como el hecho de que, dado que la descripción del accesorio que publicó la revista apareció en la misma página que una historia sobre la próxima consola Dreamcast, Galden cree que su creación inspiró a los ingenieros de Sega a crear la Unidad de Memoria Visual (VMU), que era una tarjeta de memoria equipada con pantalla que se conectaba al mando de Dreamcast y proporcionaba funcionalidades adicional, incluyendo minijuegos. Las afirmaciones de Galden no han sido verificadas, pero tanto el tiempo en el que se desarrollaron ambos productos y algunas patentes, parecen indicar que la creación de Galden podría realmente haber vivido, en cierto modo, en la Dreamcast, aunque nunca haya visto un centavo de su idea.