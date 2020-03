El mayor misterio de Black Widow sigue siendo la identidad de su villano principal. ¿Quién es Taskmaster?

Captura de pantalla : Marvel Studios ( YouTube )

Ayer pudimos ver en acción con más detalle al que será el villano principal de la película de Black Widow. Taskmaster da muestras de una impresionante habilidad física y una increíble capacidad (es, de hecho, su superpoder) para imitar movimientos, pero hay una cosa que no ha mostrado: su cara.



El detalle no tendría por qué tener la más mínima importancia ¿verdad? Al fin y al cabo todos sabemos que a Taskmaster lo interpreta.... un momento... ¿Lo sabemos?

No. A poco más de dos meses del estreno de Black Widow no sabemos aún quién es el actor que se ha puesto la máscara de calavera de Taskmaser. Para hacer las cosas más sospechosas, Disney ha revelado muy poco a poco qué papeles tenían algunos de los actores que participan en el film. Supimos casi desde el principio, por ejemplo, que O.T. Fagbenle salía en Black Widow, pero el papel que interpretaba tardó más en aparecer. Lo mismo aplica a Ray Winstone. A día de hoy no sabemos a quién da vida el veterano actor británico. Sería lógico asumir que Winstone es Taskmaster, pero a sus 63 años no parece la elección más lógica para interpretar al atlético villano enmascarado.

Recientemente supimos que Olivier Richters, apodado El Gigante Holandés, se unió al reparto de Blackwidow, pero tampoco encaja como Taskmaster por justo lo contrario que Winstone, y es que Richters es simplemente demasiado atlético. Ostenta el título de culturista más alto del planeta y sus 219 centímetros de altura no parecen encajar mucho con el personaje á gil y de estatura media que vemos en los tráilers.

Puede que todo sea una maniobra de marketing y Disney oculta la cara de Taskmaster porque es algún tipo de agente doble dentro del film . Confieso que ya no me fio de Disney o, al menos, no me fio de su maquinaria de marketing ni de sus trailers. No me fio desde que nos colaron la historia de Mysterio y el multiverso en los tráilers de Spider-Man: Far From Home para que la película revelara que era solo uno más de los trucos del escurridizo villano interpretado por Jake Gylenhaal.

El caso es que si se trata una maniobra de marketing es la primera vez que la hacen y se están tomando considerables molestias en ella. No puedo evitar pensar que si en realidad no han revelado la cara de Taskmaster es porque su identidad es una de las sorpresas de la película y si nos la mostraran sabríamos automáticamente de quién se trata. Las opciones son tan variadas que ahora mismo Taskmaster podría ser cualquiera, pero la posibilidad de que sea una cara conocida podría apuntar a nombres como Clint Burton. Sabemos por Avengers que Hawkeye y Black Widow comparten muchas historias juntos y una de las mas memorables sucede precisamente en Budapest, que es una de las localizaciones de la película.



¿Cómo acaba Burton siendo el villano? Que me maten si lo sé. En los cómics Taskmaster es agente de SHIELD hasta que el suero del supersoldado desarrollado por Hydra le hace perder la memoria y deserta. Es solo una hipótesis que probablemente no se cumpla, pero da para muchas elucubraciones. El hecho de que Taskmaster sea capaz de imitar en el tráiler los movimientos de varios villanos importantes (la propia Black Widow, Hawkeye y Capitán América) también sugiere que lleva tiempo estudiándolos o ha estado con ellos en algún momento. La manera de desplegar unas garras en su combate contra Red Guardian en el trailer... ¿Es un guiño a Black Panther y Wakanda?



Los cómics tampoco son una referencia muy fiable. En ellos Taskmaster siempre ha sido un personaje secundario que ha ejercido de asesino con cierto éxito, pero no es una mente maestra criminal. Sin embargo, y por lo que nos cuenta este nuevo tráiler, Taskmaster es la persona detrás de esta nueva hornada de agentes Black Widow. Si Marvel planea dar al villano más entidad que en los cómics es algo imposible de saber ahora mismo. Lo que está claro es que el empeño de la compañía en mantener secreta su identidad está logrando que Black Widow me interese cada vez más.