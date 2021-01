Deadpool 3, Black Panther 2, X-Men, y mucho más: todos los anuncios que ha hecho Marvel sobre sus proyectos

Imagen : Jesse Grant/Getty Images for Disney

Han pasado 18 meses desde que los fans pudieron ver la última historia del MCU. Esto cambiará esta semana con el lanzamiento de WandaVision de Disney +, y con él viene la segunda mejor parte de un nuevo lanzamiento de Marvel: nuevas citas del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Feige y su equipo en Marvel Studios han estado muy ocupados en el año y medio desde el lanzamiento de Spider-Man: Far From Home. Prepararon y terminaron varias películas y programas de transmisión, y recientemente anunciaron aún más de ambos que se extienden varios años en el futuro. También hubo la trágica pérdida de Chadwick Boseman en ese momento, la integración de las propiedades Marvel de Fox y mucho más.

A continuación, reunimos algunas de las últimas actualizaciones que nos ha dejado Feige sobre lo que está por venir en el MCU, incluidos Deadpool 3, Black Panther 2, Secret Invasion, Spider-Man 3 y X-Men.

Deadpool 3:

En declaraciones a Collider, Feige confirmó que están escribiendo una tercera película de Deadpool, que tendrá calificación R y estará dentro del MCU. Pero todavía le falta bastante desarrollo. “Tendrá una calificación R y en estos momentos estamos trabajando en el guión, que Ryan Reynolds está supervisando en este momento”, dijo. “No comenzará a grabarse este año. Ryan es un actor exitoso y muy ocupado. Tenemos una serie de cosas que ya anunciamos y que ahora toca hacer, pero es emocionante haber comenzado. De nuevo, un tipo de personaje muy diferente en el MCU, será sencillamente increíble ver a Ryan dar vida a ese personaje” .

Black Panther 2:

Feige también habló con Deadline, e insinuó que aunque T’Challa no vaya a salir de nuevo en la película, la secuela de Black Panther se sumergirá de forma más profunda en la historia y en la inmensidad de Wakanda. “Gran parte de los cómics y de esa primera película es el mundo de Wakanda”, dijo Feige. “Wakanda es un lugar para explorar más a fondo con sus personajes y diferentes subculturas. Este fue siempre el enfoque principal de la próxima historia. No vamos a tener a un nuevo Chadwick hecho por ordenador y no vamos a reformular a T’Challa. Ryan Coogler está trabajando duramente en estos momentos en el guión con todo el respeto, el amor y la genialidad que tiene, lo cuál es un gran consuelo, porque siempre trató de promover la mitología y la inspiración de Wakanda. También tenemos la tarea de honrar y respetar las enseñanzas de Chad”.

X-Men:

Con la gran noticia de que Jon Watts está dirigiendo una película de Los Cuatro Fantásticos, el material de Fox Marvel finalmente llegará al MCU. Pero, ¿qué pasa con el mundo más grande de todos, el de los X-Men? En declaraciones a ScreenRant, Feige explicó que no se han olvidado de ellos . “Sabes cuánto me gustan los X-Men. Ya dije que ahí es donde empecé ”, explicó . “No puedo deciros nada antes de que lo anunciemos, pero os aseguro que hemos disc utido mucho y continuamente sobre el tema de forma interna ”.

Spider-Man 3:

Jamie Foxx, Alfred Molina, Andrew Garfield, Tobey Maguire... durante los últimos meses han estado circulando de forma incesante los rumores y la especulación sobre la tercera película de Spider-Man de Tom Holland . En declaraciones a ComicBook, Feige básicamente dijo que no todo lo que has leído está en lo cierto , pero tampoco que esté equivocado . “He leído algunas cosas. No estoy seguro de haberlo leído todo” , dijo Feige. “Lo divertido de cuando hacen conjeturas en Internet de nuestras cosas es que a veces no podrían estar más equivocados y otras se quedan sorprendentemente cerca , y eso se ha mantenido así durante los últimos años. Pero decir cuál está bien y cuál mal le quitaría la diversión a todo” .

Secret Invasion:

Uno de los anuncios más importantes de Marvel fue que Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn volverían a interpretar sus papeles de Captain Marvel y Spider-Man: Far From Home en una nueva serie de Disney + llamada Secret Invasion. En los cómics, Secret Invasion es un crossover que parece bastante más adecuado para la gran pantalla que para Disney +, y en declaraciones a ComicBook, Feige explicó que reducirían un poco su magnitud .

“Bueno, había más personajes en la serie de cómics de Secret Invasion que en Endgame, así que no, no es eso”, dijo Feige. Pero es en gran medida un buen escaparate para Sam Jackson y Ben Mendelsohn y así aprovechar los elementos de paranoia de la serie de cómics Secret Invasion que fue genial debido a los giros que tenía . Así que nuestro enfoque fue como ‘ ¿Podemos incluir más personajes que en Endgame?’ ”.

Las otras series de Netflix:

Y h ablando de crossovers: Marvel ya tenía un gran crossover en Netflix con The Defenders. Esa s series han pasado ya a mejor vida , pero cuando Deadline preguntó a Feige sobre traer de vuelta a personajes como el Daredevil de Charlie Cox o a la Jessica Jones de Krysten Ritter, el productor no descartó la opción, aunque tampoco parecía muy seguro al respecto. “Bueno, ciertamente has visto lo que anunciamos en la Comic-Con hace año y medio y en el Disney Investor Day hace unas semanas, así que ese es nuestro enfoque”, dijo. “Pero llevo en Marvel el tiempo suficiente como para no decir nunca a nada”.

Star Wars:

Además de todo esto, Feige también ha estado trabajando en una película de Star Wars, que por lo que han adelantado ya en muchos medios, acaba de incorporar al guionista de Loki, Michael Waldron . Cuando Variety le preguntó al respecto , Feige decidió guardar silencio .

“Todo eso que habéis oído son filtraciones ”, dijo. “No son cosas que hayamos anunciado oficialmente o hayamos analizado . Así que , basta con decir que estamos enfocados en todas las cosas de Marvel en las que estamos trabajando. El qué, dónde, cuándo y cómo de esa película de Star Wars, es algo que no sé. Estoy emocionado con The Book of Boba Fett, la serie de Rogue One, la de Obi-Wan, la película de Patty y la película de Taika. Después de Thor: Love and Thunder, claro .

Lo único sobre lo que Feige no habló fue hacia dónde se dirigía la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Cuando le preguntaron sobre si podía decir cuándo terminaría este grupo de películas y series, simplemente dijo “No”. A veces, el no decir nada lo dice todo.