Ayer se estrenó el primer tráiler de Hawkeye. Una de las escenas de la nueva serie que más captó la atención de los fans fue la de un grupo de bailarines disfrazados de los Vengadores en plena interpretación. Lo más gracioso de esa escena es que se trata de un homenaje a un proyecto muy real.



Advertisement

A mediados de los 80, Marvel tuvo la idea de hacer un musical de Broadway protagonizado por el mismísimo Capitán América. El proyecto real no tenía título (en otra escena del tráiler de Hawkeye vemos un teatro con carteles donde lo han titulado Rogers: El Musical), pero estuvo a muy poco de hacerse realidad hasta el punto de que Marvel organizó un ca sting para elegir a uno de los personajes de la obra.

La razón por la que buscaban a un secundario y no al actor protagonista era porque ya lo tenían. El elegido para ese papel era John Cullum, un veterano actor de teatro que ya había participado en muchos musicales de éxito. Hasta existe una foto promocional de Cullum, vestido con el traje que luciría en la obra. ¿Preparados? Ahí va:

G/O Media may get a commission Editor's choice Anker Wireless Charging Station • Charge your phone and watch simultaneously

• Wide compatibility with phones and watches

• Case friendly

$43 at Amazon | Buy Now

También llegó a escribirse un guión firmado por Mel Mandel y Norman Sachs. El texto mostraba a un Steve Rogers en plena crisis de los 40 que debe empuñar de nuevo el escudo cuando un grupo de terroristas secuestra a su novia y candidata a la presidencia de Estados Unidos y la mantiene como rehén en el Monumento Lincoln Memorial.

¿Por qué hacer un musical con un Steve Rogers de mediana edad si se supone que no envejece como las personas normales? No lo sabemos ¿Qué hace la novia del Capi presentándose a la pres id encia de Estados Unidos? No lo sabemos. ¿Por qué un grupo de terroristas elegiría uno de los monumentos más emblemáticos y mejor guardados para secuestrar a alguien? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en esta surrealista sinopsis los terroristas estaban financiados en secreto por un tal Jay Peters, un magnate de una empresa de productos cosméticos (sí, has leído bien). Curiosamente, este detalle fue de vital importancia para la cancelación de la obra.

Advertisement

Capitán América: El Musical nunca llegó a ver la luz, probablemente por el bien de toda la humanidad, que ya tiene bastante con las secuelas psicológicas de Cats. La primera razón para su cancelación fue el presupuesto. La obra era carísima hasta el punto de que su presupuesto era de cuatro millones de dólares (lo que hoy serían unos diez si aplicamos la inflación).



Advertisement

La segunda razón, como apuntábamos arriba, tiene que ver con su villano. En 1989, Marvel Entertaiment Group fue comprada por una compañía de inversiones llamada MacAndrews & Forbes Incorporated. Se da la circunstancia de que el CEO de MacAndrews & Forbes era un magnate llamado Ronald Perelman que también había invertido en la compañía de cosméticos Revlon y que de hecho formó parte de su consejo de dirección. Se dice que la idea de que el villano del musical fuera un magnate de los cosméticos no debió de gustar mucho a los nuevos dueños de Marvel.

Advertisement

E l proyecto fue archivado para siempre, pero después del interés suscitado por escenas como la del baile de Zemo en The Falcon and the Winter Soldier, uno no puede dejar de preguntarse si Rogers: El Musical no acabará siendo una realidad algún día. [vía Games Radar]