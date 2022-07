Podemos tomar como referencia el HTC Magic, el Nokia 9000 Communicator, alguna Blackberry o incluso remontarnos al IBM Simon. Sea cuál sea el que creamos que es el primer smartphone de la historia, el caso es que llevamos muchos años conviviendo con esos dispositivos y la vida con ellos se ha vuelto monótona. Una pequeña compañía llamada Nothing se ha propuesto recuperar la originalidad y el hype por cambiar de móvil .



Probablemente conozcas Nothing por los Nothing Ear (1) unos auriculares internos que cosecharon no pocos elogios pese a debutar en un segmento absolutamente saturado. Pero los Nothing Ear (1) eran solo el comienzo. El empresario sueco Carl Pei no se fue de OnePlus (una compañía de la que también es co- fundador) para dedicarse a los auriculares. Su objetivo siempre fueron los móviles, y el Nothing Phone (1) es su opera prima.

El equipo de Nothing, formado por muchos ex-de OnePlus, ha recurrido a las mismas tácticas que tan bien les funcionaron en aquella compañía. Básicamente han ido soltando detalles con cuentagotas para generar hype, y hay que concederles que lo han conseguido. La lista de reservas del Nothing Phone (1) ya supera las 200.000 unidades, y los precios por alguna de las primeras 100 unidades serigrafiadas supera ya los 3.000 dólares (el teléfono sin serigrafiar cuesta entre 469 y 549 euros). Acaba de salir y ya es todo un objeto de coleccionista difícil de encontrar. La cuestión es ¿Realmente tiene el Nothing Phone (1) lo necesario para sobrevivir a todo el hype que está generando?



Comencemos por un pequeño repaso a las especificaciones:

Pantalla OLED de 6,55 pulgadas HDR10+ 2400 x 1080 y 120Hz.

Procesador Qualcomm Snapdragon™ 778G+

Nothing OS (basado en Andr oid)

Memoria RAM 8 o 12GB

Almacenamiento: 128 o 256GB

Doble cámara principal con sensores de 50MP (Sony IMX766 y SamsungJN1) OIS y EIS.

Carga rápida inalámbrica e inversa

Batería de 4.500 mAh con carga rápida de 35W (carga al 50% en 35 minutos) por USB-C.

Sensor de huellas bajo la pantalla

159,2 x 75,8 x 8,3mm. 193,5 gramos

Interfaz luminoso trasero Glyph basado en 900 led.

El Phone (1) estará disponible desde el 21 de julio de 2022 en blanco o negro, con tres modelos para elegir. Estos son sus precios.

8GB/128GB (solo disponible en negro) – 469 euros

8GB/256GB – 499 euros

12GB/256GB – 549 euros

Hasta aquí, y salvo por ela interfaz de luces que cubre la parte trasera y el hecho de ser transparente no parece tener nada especial, ¿verdad? Durante su presentación, Carl Pei ha hecho hincapié en funciones y especificaciones que no son exactamente revolucionarias, sino en la manera en la que esas funciones están integradas. La pantalla del Nothing Phone (1), por ejemplo, está construida sobre un panel curvo, pero la pantalla es plana. La razón de ser de esto es poder hacer los marcos simétricos y el móvil lo más estéticamente refinado y bonito posible.

Pei también explica que solo han metido dos cámaras en el Nothing Phone (1) porque creen que la mayor parte de fabricantes solo meten una tercera para decir que la tienen, pero en realidad no aporta nada (esto es bastante cierto, sobre todo en cámaras como las macro de los gama media). La cuestión es que mucho del discurso de Pei recuerda mucho a otra marca por todos conocida. ¿Sabes qué marca es?

Exacto. Apple.

Es imposible saber si Nothing cumplirá todas las promesas que está haciendo y si su concepto de integrar componentes que no son lo último de lo último pero hacerlo a la perfección realmente saldrá a cuenta . E so os lo podremos decir cuand o probemos el terminal (En Nothing nos juran que está en camino ). Lo que si está claro es que el dis curso de la compañía y la manera de justificar las elecciones de componentes o su integración recuerda mucho a los de Cupertino. De hecho, tampoco trae cargador en la caja.

Al final, l a gran pregunta es si la apuesta de Nothing (convertirse en el Apple del segmento Android) le dará resultado o no. Cuando OnePlus debutó no tuvo que hacer frente a una competencia feroz con decenas de terminales de marcas asequibles como Realme, o Xiaomi. Ahora esa c ompetencia sí existe y los usuarios de Android son famosos por mirar con lupa las especificaciones y el precio, y no dejarse arrastrar por discursos provocadores o emocionantes. Nothing abre una nueva etapa muy interesante en telefonía móvil. Veremos en qué termina.