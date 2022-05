Septiembre será un mes muy interesante para los fanáticos de El señor de los anillos y el universo creado por J.R.R. Tolkien. El nuevo juego basado en esta saga y protagonizado por Gollum, la extraña y trágica criatura que conocimos tanto en los libros como en las películas, llegará el 1 de septiembre.

Y no será lo único relacionado a El señor de los anillos que tendremos ese mes.

Un día después de el debut del juego de Gollum, se estrenará The Lord of the Rings: The Rings of Power (El señor de los anillos: los anillos del poder), la nueva serie basada en la saga, una megaproducción de Amazon Prime Video que sirve como precuela de las aventuras de Frodo, miles de años antes de que realizara su viaje hasta Mordor para destruir el anillo único.

Advertisement

The Lord of the Rings: Gollum llegará a PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y Xbox One el 1 de septiembre. El juego, claramente, también se desarrolla antes de los acontecimientos de El señor de los anillos (exactamente, unos pocos años antes) , y explorará un poco la historia y dos identidades de este personaje mientras viaja de las montañas a los calabozos de Barad-dûr y otros territorios míticos de los libros.