Los juegos de la Nintendo 64 por fin son jugables en Nintendo Switch online, pro el lanzamiento del nuevo servicio dista mucho de ser impecable. Casi de inmediato las redes sociales se han llenado de quejas por problemas técnicos en el nuevo servicio de pago.

Advertisement

Nintendo anunció un paquete de expansión para su suscripción de 20 dólares anuales a Nintendo Switch Online el pasado mes de septiembre. A cambio de subir esta tarifa a 50 dólares anuales, los jugadores ganaban acceso a nueve juegos de Nintendo 64, a 14 de la Sega Genesis y a un DLC para New Horizons. Doblar el precio de suscripción parece excesivo, pero parece que la gente realmente tenía muchas ganas de jugar a The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Llegamos al momento actual, y parece que Ocarina of Time y otros juegos de los 90 no funcionan exactamente bien en un hardware actual. El Speedrunner ZFG1 ha compartido una serie de capturas de pantalla comparando el infame nivel del templo de agua en la Switch, en la consola virtual de WiiU y en la Nintendo 64 original. Efectos como la niebla, las distancias y las texturas del agua son peores en la Switch. “Son incluso peores que en la WiiU”, escribía el speedrunner en Twitter.

G/O Media may get a commission epic daily deals Save Big in the Best Amazon Deals of the Day Prime time savings

Uncover the latest and greatest bargains from across categories, curated by the Kinja Deals staff. Click here to start shopping

Otros jugadores han estado probando la versión de Ocarina del paquete de expansión. Un speedrunner llamado Mutantaura ha compartido un clip en el que se ve como la tasa de fotogramas se atraganta hasta colapsar por completo en el nivel inicial de la aldea Kakariko. Otro vídeo de Toufool muestra un considerable retardo en los controles del nuevo mando inalámbrico. Aparentemente hay varios fotogramas de diferencia entre el momento que pulsas el botón y el momento en que Link golpea con su espada.

Ocarina of Time no es el único juego en experimentar problemas. Otro tanto sucede con Super Ma rio 64 y Mario Kart 64. Este último también carece de un efecto de niebla que en el original enmascaraba algunas partes menos bonitas de los circuitos.

Advertisement

Uno de los aspectos más llamativos del paquete de expansión era la posibilidad de jugar en línea los juegos de la Nintendo 64 . Lamentablemente, los jugadores han encontrado los mismos problemas de retardo y de tasa de fotogramas al intentar jugar online con amigos. Podría tratarse de un simple problema de conexión (la Switch es famosa por sus problemas de conexión a menos que la tengas al lado del router). Sin embargo, y según el experto en homebrews OatmealDome, parece que la emulación de la N64 en la Switch usa un sistema de sincronización que pausa el juego hasta que los jugadores con peor conexión se ponen a la par.

Advertisement

Hasta aquí los problemas técnicos, pero tambié n hay decisiones extremadamente cuestionables en el nuevo Expansión Pa ck. Mario Kart 64, pr ejemplo, requería un Controller Pack para poder garbar datos de manera que los jugado re s pudieran correr contra su propio fantasma. La versión Switch hace esto también, pero saltan mensajes de “Inserte el Controller Pack en su mando” aunque no exista este accesorio en el mando de la Switch, lo que indica que la función no se ha adaptado con mucho cariño.

La distribución de botones es otro fiasco. El mando original de la Nintendo 64 tenía seis botones en el lado derecho. B, A y cuatro botones direccionales. El mando de la Switch solo tiene cuatro. B y A permanecen igual, pero Y y X están en dos de los botones direccionales. Esto es un problema porque B y A están perpendiculares en la Switch respecto al mando original. Esto se traduce en una combinación muy poco intuitiva que encima no puede ser cambiada, lo que fuerza a los jugadores veteranos a adaptarse a una nueva distribución a la que no están acostumbrados. La opción es gastarse 50 dólares adicionales en el mando que replica el de la consola original.

Advertisement

Este inconveniente se convierte en un auténtico problema en al menos un juego: Sin and Punishment. En ese clásico los jugadores se mueven a derecha e izquierda mientras disparan. Como explican en Eurogamer, la manera en la que se han distribuido los controles implica que no puedes moverte y disparar al mismo tiempo. Mientras tanto, en Super Mario 64 puedes hacer uso de la función Rumble, pero solo si juegas a la versión japonesa ¿?

Advertisement

Por mi parte, he pasado un rato probando un puñado de juegos, y es cierto que he encontrado algunos de estos problemas (otros no). Lo que realmente me molesta son las bandas grises en los bordes de la pantalla que mantienen el ratio original de 4:3. La nueva Switch OLED tiene unos tonos negros fantásticos, pero en lugar de aprovechar esa característica han decidido quemar los LED de esas zonas con una tonalidad gris que no aporta nada.

Advertisement

La buena noticia es que todas estas son cosas que Nintendo puede ar reglar, aunque teniendo en cuenta su historial a la hora de solucionar problemas con parches probablemente podemos sentarnos a esperar tranquilamente. También se supone que la escasa colección de juegos del Expansion Pack crecerá en el futuro, añadiendo juegos como Zelda: Majora’s Mask o Paper Mario.