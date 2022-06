Aspyr, la compañía que está desarrollando el port de Knights Of The Old Republic II para Nintendo Switch, ha tuiteado recientemente que es imposible terminar el juego debido a un bug que no saben todavía cómo arreglar .

Aspyr se hizo un nombre en la industria haciendo ports de juegos clásicos, aunque recientemente saltó a la fama por ser la encargada de traer una gran cantidad de títulos de Star Wars a la Switch. El último de todos ellos es Star Wars: Knights Of The Old Republic II - The Sith Lords, que fue lanzado hace un par de semanas.

Pero después de las presiones de un cliente descontento, el estudio reconoció que está al tanto de que el juego actualmente tiene bugs que impiden terminar el modo historia.

Fue el tuitero Daniel Moore quien preguntó primero a la compañía si era “consciente de que no existe forma de completar este juego”. Aspyr respondió con un comentario bastante ambiguo sobre “un problema conocido que se abordará en el próximo parche”, y después le enviaron un enlace a sus páginas de soporte. Pero Moore insistió aún más, dejando en claro al estudio que estaba al tanto del problema y más tarde repitió su pregunta. “ ¿Son conscientes?”

Aspyr terminó confesando. “Sí, somos conscientes”, dijeron , además de avisar de que su equipo de desarrollo “ está trabajando para ofrecer el parche lo antes posible”.

Parece que el juego se bloquea después de reproducir una cinemática que aparece cuando los jugadores llegan a Onderon. Lo cual, resulta muy preocupante , puesto que ocurre a mitad del juego.

Esta situación p lantea serias dudas sobre los controles de calidad que ha pasado el juego antes de comenzar a venderse . También está la cuestión de cuánto tiempo lleva Aspyr sabiendo que su producto estaba completamente roto y que su bug afectaba a todos los jugadores .

Nintendo se toma con calma lo de lanzar los parches para juegos, lo que sin duda hará que muchos jugadores se desesperen esperando una solución que no llega . Si estabas pensando en hacerte con él, mejor que esperes hasta que haya buenas noticias al respecto .