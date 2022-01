Desde que comenzó la escasez de Chips, hará hoy casi dos años, comprar una gráfica a su precio de fábrica se ha convertido en poco menos que misión imposible. Aparentemente, los precios de estos componentes han comenzado a descender tímidamente. Lo que no se sabe es la causa.



La razón por la que los precios de las gráficas están por las nubes es doble. Por un lado está la tan traída y llevada escasez de semiconductores, pero hay otros factores entre los que se cuentan problemas en la cadena logística y la demanda desaforada por parte de los mineros de criptomonedas que usan las gráficas para realizar los cálculos necesarios con los que obtener sus divisas virtuales . El caso es que unas presiones y otras han terminado por generar un mercado paralelo en el que cientos de especuladores usan bots para comprar las pocas gráficas que hay a su precio y después tratar de revenderlas por el doble o más de lo que cuestan.

P áginas como Tom Hardware y 3D Center que llevan todo este tiempo monitorizando los precios de las gráficas y, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, los precios han comenzado a bajar de forma constante. No se trata de una bajada realmente interesante, pero modelos como la Nvidia RTX 3090 que hasta hace bien poco cotizaba en alrededor de 1.770 dólares, ahora cuesta 1.600. Otros modelos de la serie 3000, así como la última generación de las AMD Radeon también han experimentado ligeras bajadas de en torno al 10%.

Lo que no está claro es por qué están bajando. Las pujas en eBay han descendido de forma notable, lo que parece indicar que la gente se ha cansado del jueguecito de los especuladores y ha decidido esperar. Otro posible motivo es la reciente caída de varias de las principales criptomonedas. Que se sepa, no ha habido mejoras en el suministro de gráficas, aunque fabricantes como Nvidia o AMD (que tienen su parte de culpa en todo este asunto por no atajar la especulación desde el principio) siguen asegurando que la situación mejorará en la segunda mitad de este año. Al menos han comenzado a comercializar gráficas no aptas para la minería. [The Verge]