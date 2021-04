El primer auto completamente eléctrico de Ferrari llega en 2025

Imagen : Ferrari.

Ferrari, tras años de espera, se sumará a la tendencia de crear autos (o, más bien, autos superdeportivos) completamente eléctricos. La compañía ha asegurado que su primer modelo llegará al mercado en 2025.

John Elkann, presidente y director ejecutivo de Ferrari, ha anunciado durante una conferencia anual de la compañía que el auto completamente eléctrico de la marca del caballo está en desarrollo. Además, asegura que “será todo lo que esperas de nuestros ingenieros y diseñadores en Maranello, al estar trabajando en algo tan importante para la historia de la compañía”.

Hasta ahora, Ferrari se ha dedicado a lanzar algunos modelos de autos híbridos durante los ú ltimos años , incluyendo el Ferrari SF90 Stradale con su motor a combustión V8, acompañado de tres motores eléctricos, que le ofrecen un total de 1.000 caballos. Pero la meta de la compañía de Maranello para 2025 es lanzar al mercado el primer Ferrari completamente eléctrico, no híbrido, y aunque por ahora no se conoce nada al respecto de su diseño o sus capacidades, sin duda que la mira de todo el mundo automotriz estará puesta en este salto que dará la compañía. [Autocar v ía The Next Web]