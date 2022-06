Durante algún tiempo hemos escuchado que The Last of Us, el mítico juego de PlayStation que originalmente debutó en 2013 para PlayStation 3, tendría un remake para la nueva generación de la consola de Sony. Ahora, esos rumores han sido confirmados, y no solo llegará a PS5 sino también a PC.

Desarrollado por los estudios de Naughty Dog, The Last of Us se desarrolla en un mundo postapocalíptico en el que una chica podría ser la cura, o al menos una clave en el desarrollo de una cura para una especie de hongo que infecta el cerebro de las personas y está acabando con nuestra especie. Ellie viaja junto a Joel a través de Estados Unidos, y su historia es fascinante. Es considerado uno de los mejores juegos de los últimos años, y también está siendo adaptado como una serie de televisión por HBO, la cual se estrenará en 2023.

En 2014 The Last of Us recibió una versión remasterizada para PlayStation 4. Sin embargo, la nueva versión es un remake con gráficos y controles modernizados, además de nuevas opciones de accesibilidad y efectos mejorados tanto en la exploración como en el combate.

The Last of Us Remake estará disponible el próximo 2 de septiembre para PlayStation 5. Una versión para PC también está en desarrollo, pero todavía no ha sido anunciada su fecha de lanzamiento.