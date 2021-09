El futuro da cada vez más miedo por mucho que intentemos mantenernos optimistas. El cambio climático está empezando a afectar seriamente nuestras vidas, la tecnología cada vez se vuelve más inteligente, hambre, violaciones a los derechos humanos, política errática... Todo hace que Warning, la nueva película Sci-Fi de Lionsgate, se sienta demasiado real para ser Sci-Fi.

Warning llega a los cines y a streaming el próximo 22 de octubre. El largometrje es la ópera prima de Agata Alexander, una directora de cortos y videoclips. Entre sus protagonistas encontramos a algunas caras muy conocidas como Thomas Jane (The Expanse), Annabelle Wallis (Malignant), Alex Pettyfer (I Am Number Four), Alice Eve (Star Trek Into Darkness), Patrick Schwarzenegger, Rupert Everett, o James D’arcy.

Warning combina precisamente dos de los horrores futuros favoritos de la humanidad: inteligencia artificial y cambio climático. Este es su primer trailer, publicado en exclusiva por nuestros compañeros de iO9.

Este primer avance probablemente te haya dejado con las mismas preguntas que a nosotros. Básicamente la primera es “¿Qué demonios está pasando?”. La alerta a la que se refiere el título es una alerta de meteorito, sí, pero también hay personajes con extrañas visiones, una Inteligencia artificial a la que en un momento llaman “dios”, comentarios sobre control mental y vida eterna... La sinopsis, si ayuda de algo, dice lo siguiente:

Ambientada en un futuro no tan distante, Warning es un intenso thriller que explora las consecuencias a las que se enfrenta la humanidad cuando una inteligenc ia omnisciente reemplaza el contacto humano. Pero la vida comienza a abrirse camino cuando una tormenta global hace que los dispositivos electrónicos se vuelvan locos con terroríficas y mortales consecuencias.

En definitiva, un compendio de miedos modernos demasiado próximo a la realidad como para dejar indiferente. Queda por ver si Alexander logra cocinar bien esta receta. Lo sabremos el próximo 22.